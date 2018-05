Habilitan reclamos on line de telefonía e internet

13/05/2018 -

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que ya está disponible la posibilidad de iniciar de manera online los trámites de reclamos ante el organismo en caso de que las empresas prestadores de telefonía, internet y cable no hayan respondido en los plazos establecidos.

"Para iniciar el trámite ante Enacom se tiene que realizar, previamente, el reclamo ante la empresa prestadora del servicio. Si ésta no dio respuesta en los plazos establecidos o no conformó con la resolución, se puede iniciar la gestión", informó el organismo. Las siguientes vías disponibles son la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), a través de la cual se puede realizar la denuncia de manera online contando previamente con clave fiscal Afip nivel 2. En caso de no contar con clave fiscal Afip nivel 2, se puede realizar la denuncia mediante las modalidades presencial, o por correo postal.