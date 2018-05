Productores señalan que aún resta cosechar un 40% del área implantada con soja en la provincia

Fotos ÁREA En toda la provincia, se implantaron unas 800 mil hectáreas

13/05/2018 -

El presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (Faas), Ing. Ariel Herrero, indicó que para finalizar la cosecha en el noreste de la provincia "estará faltando recolectar entre un 30 ó 40% de lo sembrado" e indicó que "en esta zona el promedio de producción es de unos mil kilogramos menos que el año pasado".

Herrero indicó que "la campaña se ha frenado por la lluvia, estimo que falta cosechar un 40%, ese sería el número y en cuanto a la liquidación de granos, los datos que tenemos es que se va liquidando más que en años anteriores, pero hay que tener en cuenta que el país tiene 20 millones de toneladas menos de producción por la sequía".

Puntualizó que por esta razón "evidentemente va a haber menos liquidación, pero porque hay menos soja. No es una cuestión de especulación".

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural del Noreste, Pablo Miretti señaló que "hay dos factores que influyen en una menor liquidación: uno que hay menos hectáreas sembradas y el otro factor es que aún no se ha terminado de cosechar. No se puede liquidar lo que aún no se ha cosechado".

Agregó que "muchas veces la cosecha va a silo bolsa por una cuestión de logística, porque no hay camiones suficientes para moverla, hay que esperar y se la guarda hasta que haya transporte". Puntualizó que "en 2017 se cosecharon 58 millones de toneladas y este año se prevén 35 millones".