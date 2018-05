Fotos El enfrentamiento menos pensado: Martín Tetaz vs. Coco Sily

Hoy 16:59 -

En la mesa de Mirtha Legrand se debatía entre los comensales la situación económica de la Argentina. Martín Tetaz, economista, analizaba el precio de la lechuga.

Recordemos que en los últimos días, circularon fotos en las redes sociales donde se podía apreciar que cobraban hasta 180 pesos el kilo de la verdura.

Tetaz explicaba que se trataban de rumores y que la lechuga cuesta, en realidad, 50 pesos el kilo. Sin embargo, Coco Sily hizo un comentario que hizo enojar al economista, según destaca Infobae.

"Vos sos un genio y querés dibujar algo que no se puede, que es la crisis que estamos viviendo. Te admiro porque tenés una capacidad para el dibujo maravillosa", aseguró el cómico.

Inmediatamente, Tetaz lo interrumpió y le salió al cruce. "Podés disentir pero lo del dibujo no te lo permito, es una falta de respeto", le aseveró. "Yo soy un profesional que estudia los problemas de la Argentina, no puede decir eso", le señaló el joven analista de la economía. Ante esto, Sily dijo: "A vos te sirve esto para que te inviten a dos o tres programas". Otra vez el clima se tensó. "No me hace falta", le respondió el economista.

Frente a esto, el cómico puso paños fríos: "No te quise faltar el respeto. Solo te dije que estás defendiendo algo muy difícil de defender". Minutos después, Martín Tetaz le pidió disculpas a Coco Sily por su reacción y el programa siguió su curso.