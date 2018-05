Tévez: "Estoy en deuda, sé que tengo que rendir más"

Hoy 21:01 -

En una reciente entrevista, Carlos Tévez fue más que autocrítico y aseguró que es consciente de que no está en su mejor nivel. “Estoy en deuda y sé que tengo que rendir más. Soy el primero en darme cuenta”, declaró el Apache.

Y agregó: “Desde que me lesioné el gemelo, no pude recuperarme bien y vengo sufriendo dolores en la rodilla que hace que no esté al 100% pero trato de estar con el equipo y a disposición del DT”.

Por último, manifestó: “Uno trata de estar siempre y asumo la responsabilidad de ser el referente. Si a Boca le va mal, me van a matar a mí. Si nos va bien y otro jugador está creciendo, uno pasa desapercibido. Yo trato de volar bajito y que otros jugadores puedan explotar. Ese es el rol que estoy cumpliendo”.