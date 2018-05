“Me hago cargo de ser un referente”

Hoy 21:40 -

Eduardo Ceccoli, quien hizo los arreglos para la versión de “Fortuna, fama y poder”, nos dijo: “Nadie que haga folclore puede ignorar la obra de Peteco”.

Desde hace mucho tiempo me hago cargo de eso, pero no para imponer formas o cómo debe hacerse la cosa. El ejemplo mío es el de la libertad de creación con el compañero sin imponer solamente mi visión. Siempre he sido de compartir. Me hago cargo de la referencia y enhorabuena porque yo vengo siguiendo las tradiciones las que me interesan en tanto y en cuanto yo la pueda usar, y ojalá que toda la gente la pueda usar. No me interesan las tradiciones que están para venerarlas allá atrás, en el tiempo y estáticas sino las cosas que hoy en día nosotros y nuestros hijos puedan llegar a usar con todo lo nuevo que hay.

Así veo la transmisión de conocimiento. Honramos la tradición, pero también nos interesa la acción. Lo de antes lo llevamos en la sangre, pero para adelante siempre.

¿Cómo nació “Fortuna, fama y poder”?

“A la música la tenía desde el año 1985. En el momento en que estaba con MPA la tocaba ya. En

ese tiempo fue que salió. Después, ha pasado mucho tiempo que andaba sin letra porque yo no quería, no sé si lo he logrado, volver a repetir, de alguna manera, el cuento o la leyenda o la versión que nosotros tenemos sobre la Salamanca y sin haber conocido y sin conocer largarme a develar cosas que no las sé. No quería caer en eso.

Quería que surja una letra sincera sobre esa mística que tenemos los santiagueños, que es la Salamanca y no develar nada y a la vez que esté presente también un poco el cuento, pero con mucho respeto.

La Salamanca está en cada patio de Santiago del Estero”.

Al ser informado por EL LIBERAL acerca de la versión de Eduardo Ceccoli, Carlos “Peteco” Carabajal se mostró agradecido por la generosidad de su colega y productor musical.

¿Qué sientes cuando tu obra trasciende, como es el caso ahora de “Fortuna, fama y poder”?

Lo primero que se me ocurre es el halago y lo bueno que significa para mí íntimamente, para mis sentimientos, para mi ego, si se puede usar esa palabra. Un reconocimiento, una trascendencia de esta obra me hace mucho bien al alma. Eso es un momento de la emoción y ya está. Lo que sigue después es el reconocimiento verdadero a los compañeros que hacen mover una música. Soy de los que digo que a una obra hay que apoyarla.

Cuando uno descubre una obra de un autor que es buena hay que cantarla, grabarla y así se va conociendo.

”Las manos de mi madre”, por ejemplo, si no hubiese sido por Mercedes Sosa, que la hizo conocer en Europa, la canción quedaba por ahí. Que Mercedes la haya cantado en Europa y otros continentes ha significado que la canten coros, la toquen orquestas o artistas de otros países. Así que es muy importante ese reconocimiento.