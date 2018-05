“Fortuna, fama y poder”, versión rock y folclore, deslumbra en EE.UU.

Hoy 21:44 -

“Fortuna, fama y poder”, chacarera de Oscar “Peteco” Carabajal, es un fenómeno en Estados Unidos. Y todo esto se debe a que un grupo de músicos argentinos, dirigidos por el productor Eduardo Ceccoli, hizo una versión instrumental.

Ceccoli, en una entrevista con EL LIBERAL contó cómo surgió la idea de versionar este clásico. La formación que grabó el tema de Carabajal está conformada por Fernández (guitarra base, coordinador general), Federico Arriola (baterista), Pablo Della Bella (bajista de Ricky Martin, argentino que vive en EE.UU.) y Ceccoli (primera guitarra y director musical).

¿Qué te impulsó a versionar “Fortuna, fama y poder”?

Esta versión surgió por la idea de Marcelo Fernández, que es un argentino que vive hace más de diez años en los Estados Unidos. Me convocó tras ver algunos trabajos míos, y después de trabajar en conjunto y a la distancia durante un tiempo. Quedó muy conforme con mi forma de trabajar, producir y dirigir.

Entonces me puso un desafío: ‘Quiero que armes un arreglo para ‘Fortuna, fama y poder’, que no pierda la esencia folclórica, pero que a la vez tenga algún toque que llame la atención de los estadounidenses”. Entonces fue solo sentarme a pensar en nuestro modo de hacer e interpretar la música, y la de los americanos.

Tomé algunas referencias y salió una versión interesante. Suena en una especie de híbrido entre el rock y el folclore, sin perder la esencia nuestra, pero habla en idioma rock por momentos, y forma una mixtura que llama la atención a quien lo escucha. Marcelo lo escuchó y me aprobó.

¿Cuánto de experimentación tiene la versión o respetaron la estructura musical?

Tiene un 70% de experimentación, ya que traté de fusionar dos géneros. Además, puse algo de mi impronta a la hora de arreglar, con una leve modulación en el medio de cada vuelta, que vuelve nuevamente al tono original. Federico Arriola (batería) puso mucho de su toque personal, al igual que Marcelo. Sus estilos de ejecutar su instrumento, y la forma en que entendieron la idea del arreglo, aportaron mucho al producto final y lo potenciaron. Fue una aventura increíble en la cual aprendimos mucho, y esto se vio todo reflejado en el resultado.

¿Qué representa para vos Carlos Oscar “Peteco” Carabajal?

“Peteco” es un referente. Creo que nadie que haga folclore puede ignorar la obra de Peteco, al igual que de toda su familia. Son la escuela, la esencia, una parada obligatoria a la hora de hacer, escuchar, producir o bailar folclore. Por eso fue una gran responsabilidad para los que participamos en la grabación. Y lo trabajamos con la responsabilidad, el respeto y el profesionalismo que merece.

¿Qué lectura haces de la rítmica y la poética de “Peteco”?

Su mensaje, su rítmica y su poesía muestran lo más sincero y profundo de nuestra música. Cada letra te pinta el paisaje de Santiago del Estero, sus leyendas, tradiciones, cultura. Es una provincia hermosa, que tuve el gusto de conocer haciendo música, y con los chicos, tenemos ganas de visitar cuando venga Marcelo en enero del 2019.

¿Casualidad o causalidad haber elegido el tema de Carabajal?

Soy un creyente de que la vida no tiene casualidades, todo se da por algo. La vida es una causalidad constante. Creo que haber grabado ‘Fortuna, fama y poder’, y hoy estar respondiendo a esta entrevista es algo que tenía que pasar. Todo fue un nexo para contactarnos. Las personas estamos unidas por algo siempre. Somos seres únicos e irrepetibles, pero a la vez, somos una misma cosa con el universo. Me gusta pensar así, todo sucede por algo, desde el día que agarré una guitarra, a hoy, tener esta charla con vos, fueron una secuencia de infinitas causalidades que nos acercaron, gracias a la música, gracias al universo, gracias a la obra de un gran referente como Peteco Carabajal, y gracias a Marcelo Fernández que me convocó para sacar a flote mis locuras musicales.