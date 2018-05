“De vuelta las gastadas de ‘ahora vas a tener que empezar a laburar’”

Hoy 21:48 -

¿De qué manera afecta a los artistas lo que pasa en el país?

Está afectando, realmente, la posibilidad de hacer cosas para algunos y la posibilidad de comer para otros. Estoy hablando de gente que está dentro de un movimiento artístico. El hecho de que la gente esté con el peligro de que pueda pasar algo, con la idea de que pueda haber un corralito, con preguntas e incertidumbre y con sorpresas también, de un lado y del otro, eso hace que se retraiga, de alguna manera, la posibilidad de asistir a lugares pagos, sobre todo para ir a ver un artista.

Entonces el trabajo disminuye. Desde Cultura de la Nación, por ejemplo, surgen algunos trabajos de vez en cuando, pero poco.

Yo estoy en Buenos Aires. Debo reconocer también que desde Cultura de la Provincia (por Santiago del Estero) surge algún trabajo ya que ahí, en Cultura de la Provincia, por ejemplo, hay de todo y puede haber un compañero del Frente Para la Victoria que puede, de alguna manera, hacer algo para vayamos a actuar, no sé, en el Gran Buenos Aires. En estos momentos hay, por sobre todo, una desvalorización y la subestimación de la sociedad a cosas que habíamos terminado de conquistar.

¿Por ejemplo?

En el tiempo del kirchnerismo, el artista ha tenido posibilidad y no crea la gente que alguien nos ha regalado algo. Nadie regala nada. Esa idea no existe. Esa idea es una mentira armada. De pronto ha empezado a salir la investigación sobre los contratos de los artistas… Nadie regala plata, nadie te regala nada.

Yo pienso que los artistas importantes de la Argentina no aceptarían una cosa que tenga que ver con recibir plata porque hay una idea muy equivocada. Yo puedo poner de ejemplo la película “Chacarera” (que “Peteco” produjo), con la que el gobierno nacional me ha ayudado, a través del Gobierno de Santiago, y ha sido una suma de 350 mil pesos que he recibido para hacer esta película. Y la película se ha hecho y ha tenido un costo en definitiva de 700 mil pesos en esos momentos.

La gente se ha cansado de hablar de cómo que me regalaban plata. Habíamos conseguido hacer comprender que somos trabajadores, que necesitamos de muchas cosas para poder trabajar, hacer proyectos, hacer algo que tiene que ver con el espíritu, que es un servicio también. Y hoy en día se está perdiendo eso. De vuelta las gastadas de “ahora vas a tener que empezar a laburar”.

Es un estado de ánimo totalmente hostil.

En ese marco, uno se tiene que reinventar y buscar las formas para seguir.

Totalmente.

En tu caso, ¿cuál ha sido esa reinvención para capear el temporal?

Ha coincidido la cosa de estar ya preparado para dar un paso importante que ha sido el hecho de armar “Riendas libres”, con Homero y Martina. Esa apertura a volver a trabajar en grupo y de ver si prende esto de que en grupo es mucho mejor la cosa que en solista.

El solista, justamente, escucha mucha soledad, individualismo. Después de haber cumplido con lo que creía que tenía que hacer y dar a conocer, desde el disco “Encuentro” hasta “Los caminos santiagueños”, ya está, ya están satisfechos todos mis egos.