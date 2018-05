“Peteco” y la vuelta de la Argentina al FMI: “Me da tristeza, ya conocemos ese resultado y eso no va a cambiar”

Hoy 21:52 -

¿Cómo ves est a vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional?

Voy a hablar desde el lugar simple del argentino medio, de medio para abajo en cuanto a mis relaciones sociales y la posibilidad de ir del medio para arriba por mi vida, por mi profesión. Me da tristeza, ya conocemos ese resultado y eso no va a cambiar. Uno, si es verdadero, si es sincero con la historia y con la memoria tiene que saber que la historia es así y que, justamente, hay un Fondo Monetario que viene desde hace años y que es el poder del Norte, el poder de Europa y Estados Unidos y que son gente que se maneja fríamente con el dinero y no pasa por los sentimientos.

A mí me pasa por los sentimientos como pueblo, con mi visión de futuro y de lo que yo quiero como idea, mi idea política y social del mundo, humanística y muchas cosas que no tienen por qué nadie creer, que yo las digo como una verdad, pero sí es mi verdad.

¿La grieta se ha profundizado hoy en la sociedad argentina?

Yo creo que sí porque, de pronto, ahora el que ha votado a este gobierno está como herido. Entonces, a lo mejor en vez de cuidarse con el reconocimiento o con la cosa de darse cuenta…, no, como está herido te tira arañazos como un gato herido.

¿Por dónde crees que pasan las soluciones a los problemas?

Desde lo político se me hace difícil a mí e incluso me da una tristeza o una cierta desesperanza pensar lo difícil que puede llegar a ser revertir, en estos momentos, un rumbo para el país.

Por ejemplo, el que apoya al kirchnerismo, en los doce años del kirchnerismo, en lo político se han conseguido cosas que tenían una posibilidad porque estaba Lula, Correa, Chávez, Evo, Mujica. Era distinto. Era una fuerza mucho más grande, más latinoamericana. Ahora, en estos momentos no. Va a ser difícil, por ejemplo, volver a plantarse contra el FMI y a llevar adelante esa idea de emancipación.

¿Con el regreso de Cristina Kirchner se volvería a esa integración latinoamericana y a esa independencia económica que refieres?

No, no creo que Cristina sea esa solución. No hay nadie que tenga esa solución en estos momentos, y por eso te decía que tengo un poco de tristeza. Hoy en día hay muchos que quieren imponer la idea de que hemos estado en una fiesta y ahora la tenemos que pagar. Esa ridiculez. Hoy en día se me hace difícil imaginar de ver al país con el ciento por ciento de argentinidad, pero la argentinidad entendida desde nosotros y no del FMI, ya no Europa, los Reyes de España. Queremos la posibilidad de abrirnos al mundo siendo Argentina.