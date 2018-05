Carrió denunció "un golpe cambiario para destituir al Presidente"

Fotos REFLEXIÓN. La diputada nacional por Cambiemos dijo que "los que juegan con la Patria quiere volver al corporativismo corrupto" en el país.

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció que existe un "golpe cambiario" orquestado para destituir al presidente Mauricio Macri y, en ese orden, aseguró que en la UIA (Unión Industrial Argentina) "hay hijos de p...".

"Lo que me quedó del libro es que hay fundadores de todos los tiempos y oportunistas de todos los tiempos", dijo la diputada nacional Elisa Carrió al participar de la presentación de El Origen, de Mariana Zuvic, en la Feria del Libro.

"Esto se ve hoy claramente en la Argentina: los que juegan con la Patria y los que vuelven a dar el golpe cambiario para destituir a un Presidente y para cambiar y volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la Argentina", denunció la diputada aliada a Cambiemos.

Reflexión

"No se equivoquen: en la condición humana hay hijos de p... en las villas e hijos de p... en la Unión Industrial Argentina. Y hay sufridos en las clases bajas, en las clases medias y en las clases altas", sentenció Carrió.

"En la historia de la Argentina hay fundadores y oportunistas, siempre, en todas las épocas. Hoy hay gente que juega con la patria. Quieren hacer un golpe cambiario para destituir a un presidente", dijo Carrió.

Las declaraciones de la diputada se dieron en momentos en los que el Gobierno negocia un acuerdo con el FMI para lograr un "colchón financiero" que le permita desalentar esa caída y financiarse.

Por otro lado, Carrió dijo que evalúa la posibilidad de escribir un libro sobre su vida y la política argentina. "Lo personal es político", dijo Carrió, y agregó: "Alguna vez voy a hacer mi catarsis para sanarme y voy a escribir un libro. Pero más adelante, porque eso va a ser una bomba nuclear".

Sobre Durán Barba

Además, la diputada pidió disculpas por sus dichos sobre el consultor político de Cambiemos Jaime Durán Barba: "Le pido perdón al teñido. En medio de la bronca que me da la comunicación del Gobierno dije algo que no quería decir. Quise decir que había que matar el estilo de comunicación del Gobierno, no a Durán Barba".

Después la charla continuó otra vez apuntando al kirchnerismo porque "el origen de la exacerbación de la ira nació hace 30 años en Santa Cruz", describió Zuvic. "No me van a decir que con un estudio jurídico alguien se hace millonario en una ciudad de 50.000 habitantes", dijo Carrió.