"Pipío" Pedemonte recordó el ascenso en el mismo estadio

14/05/2018 -

El entrenador Mauricio Pedemonte recordó que el título obtenido anoche se logró en el mismo estadio del ascenso en el 2006.

"Ya varios años atrás tuvimos la suerte de ascender con Quimsa en este mismo estadio y la encrucijada del destino nos puso de vuelta acá", recordó "Pipío".

"Lograr este título en la Liga Femenina es un orgullo gigantesco para mí y también el hacerlo en el banco de Quimsa. Las imágenes que tengo en la cabeza son del esfuerzo de las jugadoras, el esfuerzo dirigencial de crear de la nada esto hace un año y medio con un proyecto a largo plazo", añadió el mendocino.

Por último, recordó a su padre. "También tengo la imagen de mi viejo, que desde el cielo me ha estado acompañando en este trayecto. He tenido un año duro, porque su pérdida significaba muchísimo. Él fue quien me enseñó a jugar, me llevó de la mano, me inculcó los valores del deporte", comentó emocionado al término del juego.