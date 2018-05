Gisela Vega: "Es un momento soñado"

14/05/2018 -

Gisela Vega llegó desde España con la ilusión de ser campeona con Quimsa y anoche disfrutó de la consagración en cancha de Obras, en un nuevo capítulo de su exitosa carrera deportiva.

"Es un momento soñado. A pesar de que llevamos poco tiempo de trabajo creo que se hizo justicia. Además de salir primeros en la clasificación, no haber tenido la localía, vinimos acá, sabíamos que iba a ser duro, que había muchos factores que nos iban a ir en contra, pero afortunadamente el trabajo, el equipo, la unión, quedó demostrado que somos un equipo desde el minuto cero al último", declaró la pívot entrerriana.

Sobre su aporte al equipo, comentó: "Hace un mes que llegué. El equipo estaba en construcción y no es fácil mover todas las piezas. Todos hemos hecho un sacrificio enorme, apostamos a llegar a este momento, porque la verdad que me bajé del avión cuando vine de España y tuve que jugar para poder disputar esta fase. La verdad que cuando veía los partidos desde España, mis futuras compañeras contagiaban algo distinto. Me motivaron a involucrarme un poco más, a querer venir antes de lo previsto, quedarme sin vacaciones, sin ver a mi familia. Todo valió la pena. Después de haber terminado así, los festejos, estar con la gente que uno quiere. Es inexplicable lo que uno puede llegar a sentir".

Por último, Gisela destacó al cuerpo técnico encabezado por Pedemonte. "Fue importante el día a día. Es maravilloso el trabajo que hizo el cuerpo técnico, desde el kinesiólogo, el preparador físico, los entrenadores, siempre colaborando. Nos cuidan como unas reinas. Estamos todos involucrados, todos vamos hacia la misma dirección y eso quedó reflejado hoy y ayer. Nos costó ganar, pero el equipo no perdió la esencia, luchó hasta el final. Lo ganamos en defensa, creyendo hasta el final. Esa es la clave de cara a lo que viene", concluyó.