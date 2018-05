Comienza esta noche la fecha 12 del Apertura

14/05/2018 -

Con partidos de inferiores comenzará esta noche la undécima fecha del Torneo Apertura, que organiza la Asociación Capitalina.

La programación es la siguiente: Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery, en Infantiles (Vásquez y Alcorta) y Juveniles (Carrillo y Nocco); Lawn Tennis vs. Belgrano Blanco, en Infantiles (Sánchez y Leguizamón) y Cadetes (Páez y A. Barraza); Tiro Federal vs. Sportivo Colón, en Infaniles (A. D’Anna y N. Díaz) y Juveniles (Montoya y Herrera).

Por su parte, ayer se completó la décima fecha de la Copa UPCN de básquet femenino con el triunfo de Huracán sobre Olímpico por 47 a 28, en el barrio El Triángulo.

Curso de árbitros

La Asociación Santiagueña de Árbitros de Básquet informó que el próximo lunes 22 del corriente comenzará a dictarse un curso de aspirantes, que no tendrá costo alguno.

Los interesados en iniciarse como árbitros deberán comunicarse al 385/4118394 (Ángel D’Anna) o 385/5388282 (Gustavo D’Anna).