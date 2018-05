"Es una encrucijada dramática, estamos en vísperas de un proceso doloros

Fotos ROJO. "Usaron recursos de capital para "comprar el pan", y financiaron obras con créditos con plazos muy inferiores al retorno de las inversiones aseguradas"

14/05/2018

El economista y profesor universitario Lic. Fernando Luis Rojo, se refirió a la situación de la economía argentina, y en especial a las particularidades del proceso de creciente endeudamiento experimentado en los últimos 29 meses, que a su juicio determinaron la decisión de solicitar con carácter urgente un apoyo crediticio al FMI.

"La situación actual es el resultado de un conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades políticas y económicas en estos últimos dos años. Todo indicaba que íbamos a terminar en esto, más temprano que tarde, y no es poca cosa, porque el Gobierno contrajo - en este breve período- deuda adicional por aproximadamente U$S 100 mil millones, monto equivalente a lo que se despilfarró en la gestión anterior", indicó el catedrático.

Añadió que desde el Gobierno se "plantea que el déficit fiscal no se puede bajar", pero se trata del falso dilema de "la frazada corta", ya que el cuantioso financiamiento obtenido -otra frazada-no fue correctamente utilizado para poder prescindir de ella en el menor plazo posible. La metáfora de la frazada corta es válida para períodos breves unos 6 meses (máximo 12)". Pero, "el pais fue asistido con U$S 100 mil millones, hubo un sinceramiento fiscal (blanqueo) de activos por U$S 117 mil millones, subió la recaudación tributaria como nunca antes, y además se pagaron impuestos por el ‘blanqueo’ por otros $ 140 mil millones (casi un mes extra de recaudación), sin que se haya exigido la repatriación de dichos activos, que en un 85% se encontraban en el exterior".

Cuestionó que "se violaron los preceptos básicos de la administración financiera -pública y privada- al financiar gastos corrientes e inversiones de largo plazo con préstamos de muy corto plazo. Usaron recursos de capital para "comprar el pan", y financiaron obras públicas mediante créditos con plazos muy inferiores al retorno de las inversiones sin el "roll-over" (renovación) asegurados".

En su diagnóstico, detalló que "ingresaban U$S 30 mil millones anualmente por préstamos y se fugaban U$S 30 mil millones en el mismo período y el Gobierno apostaba a "la lluvia de inversiones, a los brotes verdes, pero no fue así".

Puntualizó que "las Inversiones Extranjeras Directas (IDE) o sea de empresas extranjeras en activos físicos no superaron los U$S 5.000 millones al año, casi la mitad a la registrada en años anteriores y 20 veces inferior a las de Brasil (U$S 80.000 millones) o 5 (U$S 25.000 millones) veces menores a las de Chile.

Expresó además Rojo que "ésta es una encrucijada dramática, si con U$S 30 mil millones más el blanqueo, más el apoyo internacional, en los dos años anteriores nos encontramos en semejante situación, evidentemente estamos en vísperas de un proceso doloroso para amplios sectores de la población en términos de menor poder adquisitivo, menos empleo, reducción del nivel de actividad económica consecuencia de la desvalorización de la moneda nacional y en la segunda mitad del mandato de las autoridades económicas que suele caracterizarse por una disminución de su poder político", finalizó el economista.