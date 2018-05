"El dólar sube porque el BCRA no sabe defender el peso"

Fotos AFIRMACIÓN. "El Central perdió credibilidad", indicó Abram.

El economista director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, se refirió en diálogo con EL LIBERAL a la suba del dólar que se experimenta desde hace dos semanas y al pedido que realizó el Gobierno de un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar este problema.

Según el analista, "el FMI suele ser un organismo que sale al rescate cuando hay problemas fundamentalmente fiscales que es lo que intenta financiarse, pero el origen de esta crisis no es fiscal".

En este sentido, dijo que "la mayoría de los economistas descontaban que iban a sobrecumplirse las metas fiscales, con lo cual el origen más bien es que en ese entorno de mayor incertidumbre en el mundo -que no fue tan grave-, y de salida de capitales por el impuesto a las renta financiera a los extranjeros, la realidad es que agarró a un Banco Central mal parado".

Para el economista, "el origen de este problema es un Banco Central que a pesar de haber salido exitosamente en su momento del cepo y tener una gran credibilidad, la fue perdiendo por no priorizar el cumplimiento de las metas de inflación y tampoco el defender el valor del peso".

En esta línea, señaló que "se dedicó a licuar los problemas que genera un Estado excesivo, entonces había que emitir para financiar el Estado, había que darle a la maquinita para fabricar pesos para que el crédito no sea tan caro y sea más abundante para el sector privado porque sinó se lo llevaba todo el gobierno"

Por otro lado, "como traía un montón de dólares de afuera de endeudamiento, le daba a la maquinita para sostener el tipo de cambio, pero la verdad es que el Banco Central nunca priorizo la defensa del peso y cuando tuvo que hacerlo recientemente la verdad es que no le creyó nadie. El dólar sigue subiendo porque el BCRA no está sabiendo defender el valor de la moneda por incapacidad o falta de convicción, así que lamentablemente eso es el motivo fundamental que siga subiendo el valor del dólar pero es claramente preocupante, porque el dólar en el mundo no está subiendo en este momento ostensiblemente, sino que acá lo que está pasando es que se está destruyendo el valor del peso".