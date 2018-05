“Poesía en los tiempos de Maluma”

14/05/2018 -

Hace un tiempo no muy lejano, la escritora santiagueña Belén Cianferoni preparó un taller de poesía para estudiantes del profesorado de Primaria, en el que planteó la necesidad de acercar poesía al aula. ¿Cómo? Buscando que la poesía funcione en la educación como un caballo de Troya, para poder cumplir con otro objetivo, y de a poco incorporar la temática para tratar de deconstruir los elementos emocionales que más llega a los chicos. Un taller que tuvo la grata experiencia de contar con más de 90 estudiantes de tres profesorados. Las épocas han cambiado, el ritmo de la revolución industrial derribó la métrica del Siglo de Oro español como un ataque, como una bomba, como un reguetón lento de esos que no se bailan hace tiempo. Refaccionó y trajo nuevos estilos de poesía con una agilidad veloz y voraz en el ritmo asonante, desgarrador en esta nueva lírica millenial reguetonera. Esta nueva lírica que invita a borrar cassette después de tantos siglos de opresión, a escaparse contigo una noche cualquiera y que acompaña el lector posmoderno en la vorágine de la estructura actual, se ajusta al oído del comprador. Momento, momento… ¿acaso escribió comprador y no lector? Sí, leyeron bien. La poesía es un bien cultural masivo creado y mantenido en sociedad para hacer (como lo diría Chantal Maillard) que el agua contaminada sea bebible. Escribir poesía se volvió necesario antes y después de Auschwitz, dijo Teodoro Adorno, una cita obligatoria en cada clase y/o taller de escritura que busca encontrar su fundamentación. ¿Para qué escribir o enseñar poesía en la escuela en cualquier nivel? Para detener la sangre que corre por las calles y volver a nuestros pequeños lectores, en verdaderos creadores de paz.