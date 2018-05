Transición aeróbica-anaeróbica, clave de las pruebas de larga duraci

14/05/2018 -

El desafío en estas pruebas es proveer energía durante largo tiempo sin llegar a agotar nuestros mecanismos disponibles a tal efecto. Los mecanismos pueden ser la vía aeróbica, que es la más económica para el organismo, y la vía anaeróbica, que es la que conlleva un costo metabólico demasiado elevado para ser sostenido por mucho tiempo. La actividad física de intensidad leve a moderada se realiza mediante el metabolismo aeróbico, éste obtiene la energía del consumo de grasas, y de la glucosa por vía aeróbica, para ello el organismo debe proveer suficiente oxígeno al músculo, por esto en reposo, que también se usa este sistema de provisión de energía, la respiración normal, es suficiente, pero al hacer una actividad nuestro organismo aumentará la frecuencia respiratoria, paralelamente a la intensidad de nuestro ejercicio para aportar tanto oxígeno como sea necesario para la oxidación de las grasas y glucosa mencionadas. Al llegar a un nivel de intensidad donde la vía aeróbica no alcance a proveer el suficiente oxígeno, y por tanto la suficiente energía a los músculos, se pone en marcha también, la vía anaeróbica, la cual provee energía más rápido, porque así lo demanda el ejercicio realizado, sin consumo de oxigeno. Debemos considerar otro punto, la vía aeróbica genera 16 veces más energía que la anaeróbica por cada unidad de glucosa metabolizada, por tanto, la respuesta por vía anaeróbica se ve más limitada aun, por la disponibilidad de este nutriente en nuestro organismo. Una vez instalada la vía anaeróbica comienza a generarse niveles de acido láctico que son metabolizados por el organismo generando dificultad respiratoria ya que se transforma en dióxido de carbono y se elimina por respiración con el correspondiente discomfort que todo corredor conoce al realizar entrenamientos de alta intensidad intentando bajar sus tiempos, el nivel de acido aumenta hasta niveles que afectan directamente la función contráctil muscular, y no pueden ser tolerados generando el colapso del competidor. Debemos aclarar que ante incrementos considerables de cifras de acido láctico puede instalarse una acidosis metabólica grave que puede llevar a la persona a la muerte, a menudo precedida de vómitos, diarrea y deshidratación intensa. El rango de aparición de esta acidosis depende del nivel de adaptación de cada atleta. Ese punto de inflexión o de cambio metabólico de aeróbico a anaeróbico es el que el atleta debería conocer perfectamente como una frontera que no debe franquear para asegurar la provisión de energía en forma regular durante el mayor tiempo posible hasta tener muy cerca el final de la competencia y solo invadir la alta intensidad sabiendo que es una etapa muy corta de la carrera y que no podrá sostenerla por un tiempo superior a segundos de duración por tanto solo "entregar todo" solo al final de la carrera. De esta manera podrá hacer su mejor desempeño y con el menor riesgo para su salud. La competencia debe ser planteada acorde al trabajo que se realizó en forma efectiva y no al planificado ya que no siempre coinciden. No se puede hacer en la carrera lo que no se entrenó previamente.