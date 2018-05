Convocan a una asamblea por la denuncia de abuso contra Cohen Sabban

Fotos REPERCUSIÓN. Tras la denuncia de Mitre y el desplazamiento de Cohen Sabban, la comunidad judía insiste con la dimisióna de toda la conducción.

14/05/2018 -

La Daia, el principal brazo político de la comunidad judía argentina, atravesó una semana crítica. El sábado pasado quien era el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Ariel Cohen Sabban, fue desplazado luego de ser acusado de abuso sexual y extorsión por la actriz Esmeralda Mitre.

Los días pasaron, se cruzaron declaraciones y críticas por el "mal manejo" del caso que hizo la mesa chica, y la polémica cesa: un grupo de referentes e instituciones insisten con la renuncia de toda la cúpula para que la institución pueda "recuperar la credibilidad".

Mientras la dirigencia resiste, hoy tendrá lugar una asamblea ordinaria de la institución donde, según publicó el diario La Nación, algunas instituciones piensan ausentarse por considerar que "la actual conducción no se encuentra legitimada".

No obstante, la cúpula no planea retirarse y estima que sumó fuerzas tras el último mensaje de la actriz, derivado de las disculpas de Cohen Sabban. "La desagradable circunstancia que me tocó vivir no altera la alta estima que tengo por la comunidad judía y sus instituciones", dijo Mitre.

La nueva dirigencia va a defenderse con el respaldo de la última línea: la "alta estima por las instituciones".

"La comunidad está muy triste. Estos hechos no nos representan. Toda la conducción [de la Daia] tiene que renunciar porque ya carece de legitimidad. Es la única salida para que la institución pueda recuperar la credibilidad", dijo un dirigente de la comunidad judía, tras los hechos conocidos.