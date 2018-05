Mirtha Legrand: "Marcos Peña dice que está todo bien, pero es mentira"

Fotos POSTURA. "No se dan cuenta lo que la gente está viviendo", dijo.

14/05/2018 -

La conductora televisiva Mirtha Legrand volvió a mostrarse muy crítica con el actual gobierno de Mauricio Macri, en sus recientes cuestionamientos públicos que expresó desde su programa.

En la edición de "La Noche de Mirtha Legrand", la conductora reconoció que apoyó mucho a Cambiemos durante la campaña presidencial de 2015, pero ahora volvió a marcar su "decepción" con la gestión.

"Me da una tristeza, una lástima, es como que hubieran tirado todo por la borda, como si no les importara, cómo no tiene solución esto, no se dan cuenta lo que la gente está viviendo y como le ha bajado el apoyo al Gobierno", expresó en medio del debate con sus invitados por la caída en las encuestas de la imagen presidencial.

Una vez más, Mirtha volvió a mostrar su desencanto con la gestión de Macri y le apuntó a un responsable: el jefe de Gabinete.

"Hagan algo. Marcos Peña que habla y dice que está todo bien. Mentira, no está todo bien, mentira. Digan la verdad", sentenció.

Cuestionamiento

Días atrás, la conductora había cuestionado al Presidente los días de vacaciones que se tomó en Chapadmalal con su familia y luego en medio del debate por la suba del dólar y la inflación, expresó su decepción.

El sábado a la noche, sin dejar de remarcar que desde su rol de conductora hizo mucho por el Gobierno, volvió a pedirle a los funcionarios que hagan algo para solucionar los problemas de la población.

"Tienen que tomar nota de todo, no pueden ser insensibles, algo tienen que hacer, ¿pidieron plata por qué?, ¿se fundía el país? La corrida del dólar, todo esto que estamos viviendo", enumeró sobre la crisis económica y el eventual acuerdo con el FMI.

En marzo, cuando todavía no se vislumbraban los problemas económicos en el horizonte, la "diva de los almuerzos" estuvo en la Quinta de Olivos junto a Marcelo Tinelli, Susana Giménez, Adrián Suar y Mariana Fabiani en una cena distendida con el presidente Macri y la primera dama Juliana Awada.

"Me da tanta pena, porque yo les tengo mucho afecto a los Macri, pero me da mucha pena decir que estoy desilusionada, pero no puedo ocultarlo", concluyó Mirtha.