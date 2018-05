"Vamos a llevar el tema Rapallini a AFA"

Fotos SITUACIÓN. Angelici está molesto con lo que pasó en el partido frente a Huracán y apuntó contra Rapallini.

14/05/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, adelantó que harán una presentación en la AFA por el arbitraje de Fernando Rapallini en el partido con Huracán (3-3), luego de la denuncia del mediocampista Fernando Gago, quien lo acusó de faltarle el respeto a los jugadores "xeneizes".

Según la versión de Gago, Rapallini respondió con ofensas a sus compañeros ante cada reclamo por alguna acción de juego durante el partido de anteayer en Parque de los Patricios.

"Vamos a llevar el tema Rapallini a la AFA", afirmó Angelici, vicepresidente primero de la entidad con sede en Viamonte 1366, en una nota con radio Mitre.

Por último, en relación con el mismo partido, que el equipo de Guillermo Barros Schelotto empató con un mix de suplentes y juveniles, el dirigente alertó que no le gusta que "duden de Boca" en repuesta al DT de Independiente, Ariel Holan.

El entrenador había desconfiado de lo que pudiera hacer Boca, ya consagrado campeón, ante Huracán, rival directo del "Rojo" en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2019.

"Me calenté con Holan porque no me gusta que duden de Boca, siempre vamos a salir a jugar para ganar", concluyó.

En San Luis

Por otro lado, Boca Juniors, bicampeón del fútbol argentino por la reciente coronación en la Superliga de Primera División de fútbol, celebrará el 23 de mayo el título nacional en el Parque "La Pedrera", de Villa Mercedes, ante el seleccionado de la provincia de San Luis.

La información la confirmó el gobierno provincial a través de la agencia oficial de noticias y el club "xeneize" en sus redes sociales, donde se acordó la llegada del equipo a la provincia para continuar los festejos con los hinchas puntanos.

El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto pondrá en cancha a la gran mayoría de jugadores titulares, al tener en cuenta que no serán parte aquellos que integrarán el seleccionado argentino y los extranjeros que puedan ser convocados por sus combinados nacionales de cara al Mundial de Rusia 2018.

En las próximas horas se informarán los puntos de venta y el costo de las entradas, para el duelo que conjura el trabajo del Gobierno provincial, a través del trabajo del Programa Deportes y las autoridades del Parque "La Pedrera".