Dictan cursos sobre neurociencia para adultos

Fotos BENEFICIOS. Los organizadores destacaron la importancia del manejo del cerebro para un mejor nivel de vida.

14/05/2018 -

El Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) comenzó a dictar el curso sobre neurociencia denominado Cerebro en actividad para un mejor estilo de vida. Cómo entrenar la memoria y aumentar la concentración, primer nivel.

También se dicta el segundo nivel del curso Aprendizaje y Memoria, Emoción y Sentimientos.

Los mismos están destinados a adultos, adultos mayores, docentes de diferentes disciplinas y niveles educativos, estudiantes y toda persona interesada en la temática.

Inscripciones

Para mayor información e inscripción, los interesados deberán dirigirse, de lunes a viernes de 8 a 13, a la secretaría del Peam, Avda. Belgrano (S) 1912, llamar a los teléfonos 4509- 534 o 4509-500, interno 1036 o 1059, o por email a [email protected] com.

El curso "Cerebro en actividad" brinda las herramientas para conocer cómo funciona el cerebro a fin de potenciarlo y mejorar la calidad de vida.

Ejercitar el cerebro contribuye a mejorar las funciones cognitivas. El cerebro está en constante actividad y necesita ser cuidado y estimulado para cumplir su función de la mejor manera.

El de "Aprendizaje y memoria", profundiza en las emociones y sentimientos que juegan un papel importante en el aprendizaje.

"Sólo se puede aprender aquello que le dice algo nuevo a la persona Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria", dice Francisco Mora, neurocientífico español.