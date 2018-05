CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Mayo 2018

15/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.45 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PAISANOS

14.00 NOTICIERO 7

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.52 MATERNIDAD

08.36 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.13 EL NOVATO

12.43 INVICTUS

15.15 CONOCIENDO A JANE AUSTEN

17.17 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

17.33 THE DUFF

19.27 INVICTUS

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 08

23.06 HISTORIAS CRUZADAS





TCM

07.51 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.21 LA NIÑERA

11.11 FILADELFIA

13.28 EN BUSCA DE UN SUEÑO

15.21 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME

17.50 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 UN PLAN PERFECTO

23.59 COBRA





TNT

06.43 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

08.43 LAS INSOLADAS

10.44 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

12.26 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

14.06 RALPH, EL DEMOLEDOR

16.01 SHERLOCK HOLMES

18.26 GRANDES HÉROES

20.17 CELULAR

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

00.16 PRIVET RUSIA

00.46 EL ESCAPE PERFECTO

SPACE

06.12 BATMAN INICIA

08.57 GRAN TORINO

11.12 ERASED

13.13 CONDENA BRUTAL

15.23 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

17.43 CONTAGIO

19.47 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

22.00 SIN MOTIVO APARENTE

23.38 TIERRA DE ZOMBIES

CINECANAL

10.00 ESPANGLISH

11.10 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

13.25 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES

15.05 DOCTOR DOLITTLE

16.40 RECIÉN CASADOS

18.25 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO

20.25 LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR

22.00 LA ERA DE HIELO 5

23.37 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA ZAMA.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS CON LA MÚSICA.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN “CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES DE ENTRADAS.





CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE MAYO, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA”, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS, HÉCTOR PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.





ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 17:30 (Cast)

SEXI POR ACCIDENTE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) HOY Y MAÑANA

19:30 (Cast) 22:20 (Subt)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 22:40 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY Y MAÑANA - 16:10 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY Y MAÑANA 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 20:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA (ATP)

HOY Y MAÑANA- 17:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS) HOY Y MAÑANA

18:10 (Cast) 22:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:30 (EXCEPTO JUEVES Y MARTES)- 23:00 (EXCEPTO SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁBADO) SUBTITULADA 2D 23:00 SOLO JUEVES

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:00 (EXCEPTO SÁBADO) 17:00 - 20:00 - 22:20

CASTELLANO 3D: 16:20-19:35- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SUBTITULADA 3D 22:40 (SÓLO JUEVES)





VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2 ESTRENO 17-05

HAN SOLO ESTRENO 24-05