CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Mayo 2018
Por El Liberal
15/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.45 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PAISANOS
14.00 NOTICIERO 7
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.52 MATERNIDAD
08.36 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.13 EL NOVATO
12.43 INVICTUS
15.15 CONOCIENDO A JANE AUSTEN
17.17 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
17.33 THE DUFF
19.27 INVICTUS
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 08
23.06 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
07.51 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.21 LA NIÑERA
11.11 FILADELFIA
13.28 EN BUSCA DE UN SUEÑO
15.21 LED ZEPPELIN. THE SONG REMAINS THE SAME
17.50 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
19.55 INFIERNO EN EL TÚNEL
22.00 UN PLAN PERFECTO
23.59 COBRA
TNT
06.43 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
08.43 LAS INSOLADAS
10.44 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
12.26 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
14.06 RALPH, EL DEMOLEDOR
16.01 SHERLOCK HOLMES
18.26 GRANDES HÉROES
20.17 CELULAR
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
00.16 PRIVET RUSIA
00.46 EL ESCAPE PERFECTO
SPACE
06.12 BATMAN INICIA
08.57 GRAN TORINO
11.12 ERASED
13.13 CONDENA BRUTAL
15.23 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
17.43 CONTAGIO
19.47 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
22.00 SIN MOTIVO APARENTE
23.38 TIERRA DE ZOMBIES
CINECANAL
10.00 ESPANGLISH
11.10 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
13.25 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES
15.05 DOCTOR DOLITTLE
16.40 RECIÉN CASADOS
18.25 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
20.25 LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
22.00 LA ERA DE HIELO 5
23.37 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
SONY
10.00 ESPANGLISH
11.10 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
13.25 ZOOM Y LOS SUPERHÉROES
15.05 DOCTOR DOLITTLE
16.40 RECIÉN CASADOS
18.25 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
20.25 LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
22.00 LA ERA DE HIELO 5
23.37 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA ZAMA.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS CON LA MÚSICA.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+JUEVES 24, A LAS 22, SE PRESENTARÁN “LOS BALLETS DE ARAIZ” EN “CABALGATA”, DEL MAESTRO OSCAR ARAIZ, PARA CONMEMORAR LA GALA PATRIA. EL MARTES 22, A PARTIR DE LAS 8, SE ENTREGARÁN REMANENTES DE ENTRADAS.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE MAYO, A LAS 19, SE PRESENTARÁ “LA USHUTA GASTADA”, EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR MAURO AGUILAR, UKI CEJAS, HÉCTOR PONCE, NAZARENO ESCOBAR, Y GABRIEL VITTAR.
ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 17:30 (Cast)
SEXI POR ACCIDENTE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) HOY Y MAÑANA
19:30 (Cast) 22:20 (Subt)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 22:40 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY Y MAÑANA - 16:10 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY Y MAÑANA 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 20:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA (ATP)
HOY Y MAÑANA- 17:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS) HOY Y MAÑANA
18:10 (Cast) 22:40 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:30 (EXCEPTO JUEVES Y MARTES)- 23:00 (EXCEPTO SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁBADO) SUBTITULADA 2D 23:00 SOLO JUEVES
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:00 (EXCEPTO SÁBADO) 17:00 - 20:00 - 22:20
CASTELLANO 3D: 16:20-19:35- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SUBTITULADA 3D 22:40 (SÓLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2 ESTRENO 17-05
HAN SOLO ESTRENO 24-05