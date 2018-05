"Boca fue campeón porque fue el más regular"

Fotos RECUERDO. Gallardo también se acordó de la final contra Boca: "Fue muy importante, nada la borrará".

15/05/2018 -

Marcelo Gallardo hizo declaraciones tras el partido ganado ante San Lorenzo por 2 a 0 en el Monumental. El DT de River habló de todo y destacó el hecho de haber cerrado la Superliga con una victoria.

"Arrancamos desde atrás en juego y resultados. Cerramos un buen semestre. El partido de hoy, dentro de lo que se podía jugar con un campo lastimado y dañado, mostramos un buen funcionamiento ante un rival duro, que fue difícil para todos los equipos que lo enfrentaron y terminó arriba. Redondeamos un buen semestre".

A su vez, el "Muñeco" declaró: "Depende de como lo mires. Si cambio un torneo local por los otros títulos, no. Si vemos el vaso vacío, me queda la sensación de no haber podido logra un titulo nacional. Pero no, las cosas se presentan como se presentan. En diferentes momentos, encaramos situaciones distintas y los objetivos fueron claros. En esa decisión y disputa, tuvimos que darle proridad a una cosa u otra. Optamos por la mejor. Si buscamos algo rebuscado. Están en su derecho si quieren buscar que no ganamos un titulo. Ganamos cosas importantes. No quiero desmerecer un titulo local porque cuesta. Pero no. Nada borrará lo que hemos logrado y han sido cosas muy importantes, a veces hasta más importantes que un torneo".

"Boca es el que más regular fue. En un momento jugó bien. Durante un año, es difícil mantener un nivel parejo y alto. Todo es competitivo acá. Hay momentos que juegan bien. Hay momentos que menos y otros que peor. Hay que aprovecharlos. Boca supo aprovecharlo. Por momentos, lo hizo bien Independiente, pero no se sostuvo. Por momentos, Talleres y Defensa. Pero el que gana es el que saca la diferencia por haberse sostenido en el tiempo".

Respecto de lo que viene, Gallardo remarcó: "En el sostén de mantener nuestro equipo, dependerá de las necesidades del mercado europeo y de los mismos futbolistas. Tenemos que ser cautos. Es muy dinámico esto. Lo que queremos sostener, porque River hará un esfuerzo para sostener la base, muchas veces no se da. Haremos el intento. Esperamos, en un mercado largo puede pasar cualquier cosa. Esperamos que la mayoría pueda sostenerse".