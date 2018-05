Adijat Adams: "Me siento en la gloria"

15/05/2018 -

Adijat Admas, pívot de Quimsa, se mostró anoche exultante y destacó: "Me siento en la gloria. Estoy muy orgullosa de este equipo. Es un momento que nunca me tocó vivir y que disfruto a pleno. Es muy lindo pertenecer a este grupo y a esta organización. Tomar la decisión de venir a este equipo fue realmente algo muy bueno. El tiempo de Dios es perfecto y gracias a él caí en este club. Me gustaría seguir trabajando para lograr más cosas, para el equipo y para todos los hinchas de Santiago".

Por su parte, Yosimar Corrales Gómez destacó: "Estoy súper contenta y orgullosa de este grupo. Las chicas siempre se mostraron positivas y peleamos todas hasta el final. Creo que ésa es la clave. Como le dije a las muchachas esto es más que un equipo. Siento que son como mi familia y estoy súper feliz de ser parte de este grupo".