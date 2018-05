"Una debe estar lista para aportarle al equipo"

15/05/2018 -

La venezolana Ivaney Márquez Agudo, una de las goleadoras de Quimsa fue, además, un pilar con su entrega en defensa y su capacidad rebotera. "Me trataron muy bien en lo personal, pero la realidad es que no me enfoco en eso. Trato de ir más a lo grupal, a lo que puedo aportar en determinados momentos. La experiencia y el conocimiento para aportar lo que me toque. Puntos, rebotes, defensa, una debe estar lista para aportar lo que pueda en ciertos momentos de los partidos. Son retos personales que te hacen crecer y aportar lo mejor de ti para el equipo", dijo Márquez.

"Viví este título de una manera muy feliz. Como todo este grupo, me siento en la gloria. Hicimos y dimos todo para conseguirlo. Cuando te propones un objetivo y lo consigues, se siente increíble. Es una satisfacción muy grande", cerró.