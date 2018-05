Capitana, líder y santiagueña

Fotos REFERENTE. Agostina Ledesma guió a Quimsa al título.

Si para una jugadora del plantel fue especial este título, sin dudas lo es para Agostina Ledesma. La santiagueña fue capitana de la Fusión y una de las líderes del equipo. "Este título para mí es muy especial. Jugar en mi provincia y salir campeona con un grupo magnífico es increíble. Estoy muy feliz. No lo puedo explicar con palabras. Me siento orgullosa de ser parte de un equipo que dio todo. Dio pelea en cada momento. Trabajamos mucho para conseguir esto. El club está siempre haciendo todo para que podamos estar bien y cómodas".

"Toti" jugaba en Vélez y decidió apostar por Quimsa. Se vino a jugar el año pasado la Liga Femenina y este año el proyecto dio sus frutos.

"Son decisiones que uno toma y luego las puertas se van abriendo. Me tocó venir a Quimsa y la verdad que hoy me siento feliz, porque se trabajó bien y llegamos a este título tan esperado. Trabajamos para lograrlo y lo conseguimos aquí, tan cerca de mi familia. No puedo pedir más", cerró la capitana.