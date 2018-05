Los dueños del ascenso "aurinegro"

Fotos PROTAGONISTAS Pablo Martel, Emanuel Castro, Luis Leguizamón y José Torres, felices por el campeonato y ascenso de Independiente de Fernández.

15/05/2018 -

Independiente de Fernández, tras la aplastante goleada sobre Jorge Newbery de Catamarca, se consagró campeón del Torneo Federal C y logró el ascenso al Torneo Regional Amateur. Por ello, ayer gran parte del plantel que cosechó la hazaña visitó la redacción donde revelaron sus sensaciones y donde también hablaron de lo que será su futuro deportivo.

El primero en tomar la palabra fue el propio entrenador Pablo Martel. El "Facha" aseguró que al pasar el tiempo, toma mayor valor a lo obtenido.

"Con las pulsaciones bajas, uno le da más valor a lo que logró. En lo personal es la mayor alegría que tengo como entrenador, en cinco años de profesión. Considero que armamos un buen equipo y un grupo de buenos jugadores, tal como se vio en cancha, todos los partidos que jugamos", consideró el DT.

"Fue un plantel con ganas de triunfar. Hay jugadores que aceptan las propuestas solo para tener trabajo, algo que está bien, pero quizás sin aspiraciones deportivas y allí no se dan los resultados. En este caso fue todo lo contrario", añadió.

Por su parte, el delantero Luis Leguizamón resaltó la eficacia del equipo.

"Nunca me tocó estar en un equipo que fuera tan contundente y tener una regularidad en el juego, que para nosotros esa fue la clave. Tuvimos una identidad en el juego característica. Pablo (Martel) tiene una forma de trabajar y planificar los partidos con mucha inteligencia", consideró.

Llevándose de las estadísticas, estas hablan por sí solas. Independiente fue un merecido campeón. Jugó 13 partidos en la presente edición, de los cuales ganó 12, empató 1, sin derrotas. Anotó 48 goles y apenas recibió 4 a lo largo del campeonato.

Sin saber lo que sería la campaña final, el joven delantero José Torres, reveló que tuvo confianza en el equipo, desde el primer día de pretemporada.

"Cuando acepté la oportunidad de jugar en Independiente, pensé en que íbamos a llegar lejos, pero en la pretemporada me encontré con un grupo que con ganas de conseguir el ascenso. Fui mi primera final y estoy muy contento por lo que se logró", confesó el ex Unión Santiago.

"Les demostramos a todos lo que hablaron que fuimos más en cualquier cancha. Somos merecidos campeones, porque creo que superamos a todos los rivales", extendió Torres.

En cambio, el mediocampista Emanuel Castro contó que después el primer partido de la serie final, "soñó" con el ascenso.

"En el partido de Ida, nos habían llegado con peligro y las pelotas que tenían destino de gol no entraron y allí soñé con el ascenso", contó el "Burro".

"Independiente es un club ordenado y al igual que cuando me tocó ascender con Central Córdoba (desde el Federal A, al Nacional B) era un equipo sólido, al igual que lo fue Independiente en este torneo", completó Castro.

Este es especial

Para Luis Leguizamón, este significó su cuarto ascenso (antes lo había hecho con Central Córdoba, Comercio y Vélez de San Ramón), pero el Negro confió en que este fue especial.

"En mi carrera, me tocó vivir momentos hermosos, pero esto lo disfruto más porque es algo diferente. Poder convertir tantos goles, ser campeones invictos y poder jugar todos los partidos. Para mí es uno de los mejores. Ganarse el cariño de la gente, es el mejor premio", comentó.

Otro de los aspectos que resaltaron estos futbolistas fue el sacrificio que tuvieron que hacer diariamente para participar de los entrenamientos teniendo en cuenta que estos tres, junto al entrenador residen en la ciudad capital.

"Se toma más valor por el sacrificio, en mi caso el viajar diariamente representaban tres horas, más lo que duraba la práctica", recalcó Leguizamón.

El futuro

El Torneo Regional Amateur tendrá inicio en 2019, y para ello resta mucho tiempo, sin embargo los protagonistas proyectan sus futuros.

"En mi caso, no creo que trabaje en lo que resta de la temporada. Aprovecharé este tiempo para perfeccionarme en esta profesión", contó Martel.

Castro, jugador libre, admitió que evalúa propuestas, aunque le gustaría continuar en el "Aurinegro".

"Me llamaron desde instituciones del medio, pero con el tiempo decidiré. Independiente de Fernández, puede contar conmigo si ellos lo desean".

En cambio, José Torres pertenece a Comercio, aunque también adelantó que recibió otras ofertas.

"Todavía no me comuniqué con la dirigencia de Comercio, pero también tengo otras propuestas, aunque todavía no analicé lo que puede darse en el futuro".

"Me debo reunir con la gente de Independiente. Ellos me acercaron una oferta, aunque creo que sea complicado que continúe en ese club, por la distancia y eso se complica. En estos días, va a haber noticias de lo que será mi futuro. No me gusta estar sin entrenar. En estos días me sumaré a un club, si no es Independiente, lo veo difícil, pero debo darles una respuesta, desde ahora depende de mí. Hoy (por ayer) me llamaron y debo contestar por un sí o por no", fue la respuesta que brindó Leguizamón en cuanto a su futuro.