El “Apache” le puso fecha a su retiro del fútbol profesional

Fotos Carlos Tévez.

15/05/2018 -

Carlos Tévez anunció que se retirará del fútbol "al final del año que viene, cuando termine el contrato con Boca", y reafirmó que no se irá del club de la Ribera hasta entonces "ni a los Estados Unidos ni a ninguna otra parte".

El "Apache" estuvo en Canal 13 en el marco de la celebración del bicampeonato obtenido las semana anterior por el equipo de la Ribera junto a un grupo de compañeros, el presidente de la institución, Daniel Angelici, y el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

"Disfruté como compañero de este grupo todo lo bueno que le pasó estando yo en China y después pude vivir este título desde adentro. Extrañé cuando me fui de Boca siempre, pero ahora no me voy a ningún lado y voy a retirarme con esta camiseta", confió Tévez.