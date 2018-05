Lawn Tennis B y Old Lions A, los triunfadores

Fotos EMOCIONES. La fecha del fin de semana tuvo juegos atractivos.

15/05/2018 -

Lawn Tennis B y Old Lions A arrancaron con el pie derecho la segunda fase del Torneo Apertura de la USR, cuya primera fecha se jugó de manera íntegra en la Zona Campeonato. El viernes por la noche, Lawn Tennis B jugó en muy buen nivel y superó claramente a Santiago Rugby B por 38 a 0, en un partido en el que marcó 6 tries y no permitió puntos en contra, lo que le permitió además sumar el punto bonus que lo dejó como solitario líder tras la primera fecha. A continuación, Lawn Tennis A y Santiago Rugby A no se sacaron ventajas en un entretenido encuentro que finalizó igualado en 20.

El sábado en Old Lions hubo duelo entre los dos equipos del León, que habían finalizado como líderes en la primera fase y se vio un juego muy parejo y con el resultado en suspenso hasta el cierre mismo del partido. Finalmente, fue el equipo A el que obtuvo un apretado triunfo por 35 a 33 para prolongar su invicto y continuar fortaleciendo sus chances de pelear el título.