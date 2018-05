Carlos Tévez: "Al Mundial lo veré por la televisión"

Fotos OPINIÓN. Habló de la decisión que tomó el entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli.

15/05/2018 -

El entrenador Jorge Sampaoli ya definió la lista preliminar de los 35 jugadores antes de dar la definitiva para ir al Mundial de Rusia 2018. Y uno de los que tenía la ilusión de estar peleando por un lugar era el delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez.

"Cuando volví a Boca tenía esas ganas de poder estar en la Selección. Estaba bien físicamente e iba a hacer bien las cosas. Cuando me lesioné el gemelo, me di cuenta de que la iba a tener difícil. Ahora estoy pidiendo a gritos que llegue el último partido para poder descansar. El cuerpo no me responde como quiero y estoy dolorido", reconoció Carlitos, en diálogo con el canal TyC Sports.

Por otro lado, el delantero del Xeneize fue consultado acerca de si viajará a Europa para presenciar los partidos del combinado dirigido por Jorge Sampaoli o si los verá desde su casa.

"El Mundial lo voy a ver por televisión. Voy a poner los pies en la arena y verlo tranquilo", respondió entre risas Tévez, dando indicios de que pasará sus vacaciones en alguna playa.

Las esperanzas del "Apache" fueron disminuyendo con el correr de los partidos y las lesiones sufridas, algo que él mismo admitió: "No me gusta que se hable de mí en la Selección porque es una falta de respeto hacia mis colegas. El jugador que está ahí se lo merece por lo que hace dentro de una cancha y no por lo de afuera. Si yo estuviese jugando bien y se habla de alguien que no está en su mejor versión, a mí me molestaría. Hay que tener grandeza y decir que uno no está para jugar en la Selección y que ese lugar lo merece otro".