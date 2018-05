Fotos Mauricio Macri y el sillón de Rivadavia: pegue primero o el mercado lo noquear

No es dia de reproches, pero pronto vendra el miercol e s pos t -Le - bacs. Solo diez dias atras, pensar en la existencia de un providencial prestamo del FMI hubiera causado la risa de todos y sin embargo, aqui estamos otra vez, pasando la gorra a un conocido prestador de ultima instancia lo cual seguramente no nos sera gratis. Pareceria que el equipo economico a cargo no puede solo, necesita de un tutor que le indique como liberarse de su relato amarillo y si ese es el caso, bienvenido sea. En este contexto tan delicado en el que nos pusimos solos, podemos hacer lo de siempre: darle la espalda al actual Presidente, volar por el aire el pais y escoger a otro que nos prometa alguna de las tantas soluciones magicas que venimos escuchando en nuestra larga chorrera de derrotas, incluido el relato amarillezco del gobierno actual. Sin embargo, tambien podemos hacer lo que no hacemos nunca, apoyar al actual Presidente, cualquiera sea su partido, para que todos juntos podamos superar este delicado momento al que nos llevo una larga secuencia de torpezas que a esta altura han sido costosisimas para la sociedad argentina. Es momento de bajar todos un cambio, el tiempo de achicar ansiedad y el de apoyar a nuestro Presidente electo es hoy mismo, ni manana, ni pasado, es hoy mismo. Y lo digo en mi condicion de ciudadano decepcionado por un gobierno que convirtio al cambio en un mero y esteril eslogan televisivo. Obviamente, existe un abismo entre el apoyo y la obsecuencia. Espero que hoy, la renovacion del stock de Lebacs se pueda hacer en forma razonablemente prolija y a partir de esa fecha, mi apoyo se convertira en la critica mas acida y acerrima que jamas haya realizado a esta renovada version de populismo. Pero los decibeles de los argentinos no estan como para que hoy sigamos metiendo nafta al fuego y hacer lena del arbol caido. Es tiempo de que todos entendamos que un severo problema no tiene por que mutar a crisis, depende de la actitud de cada uno de nosotros. A pesar de que la coyuntura de mercado es sumamente delicada para la Argentina, no estan dadas las condiciones para un drama apocaliptico como el que estamos acostumbrados a tolerar en nuestro pasado reciente, calmemos las aguas o terminaremos todos en el Borda innecesariamente. Por lo tanto, me permito pedirles a todos que hoy no es tiempo de reproches, es momento de tener la mente bien clara y entender de que por sobre todo el presidente, Mauricio Macri, representa a la Republica Argentina, esa Nacion a la que pertenecemos cada uno de nosotros, si le va mal a el, palmaremos todos juntos. Esa Nacion hoy nos requiere bien serenos, libres de la locura que vivimos en estos ultimos dias. El gradualismo amarillo termino siendo una licuacion devaluatoria, cuanto antes digan la verdad, mejor. Senor Presidente, le suplico, solicite a sus ministros que dejen de confundir a los argentinos diciendoles que lo acontecido en estos ultimos dias corresponde a un shock global. El peso argentino lleva devaluado casi el 30% en lo que va del ano, ninguna moneda en el mundo ha sufrido semejante depreciacion. Por otra parte, ningun pais emergente ha necesitado la urgente asistencia del FMI por lo que el primer paso hacia la solucion es la sinceridad y la aceptacion de caras a toda la ciudadania argentina de que su equipo es el unico responsable de la delicadisima situacion que hoy debemos bancar todos. Pidale a sus ministros que enfrenten con sinceridad y den la cara a la sociedad argentina y le expliquen que lo acontecido desde enero es el resultado de una serie de torpezas propias. Lo actuado desde el 28D no hizo otra cosa que producir enormes costos politicos para un gobierno que habia ganado comodamente las legislativas de 2017 y enfrentara ahora a una ciudadania sumamente decepcionada entre otras cosas por una licuacion devaluatoria sorpresiva. Quiza se enfrente a perder a un electorado que nunca lo quiso, el peronista y a aquel que siempre lo apoyo y que usted se encargo de decepcionar a fuerza de un mensaje populista totalmente divorciado del cambio que se esperaba. Quiza el tiempo le ensene lo infinitamente costoso que resulto ser el Impuesto a la Renta Financiera sumado al 28D. No es tiempo de mezquindades ni de mentiras oficialistas. Me permito sugerirle a Macri que convoque a un acuerdo de unidad nacional hoy mismo, con los principales actores de la economia argentina todos juntos aceptando y apoyando el ajuste que necesariamente se vendra en breve. Le pido al peronismo que de ese paso adelante que nunca supo dar, dejemos la mezquindad para otra instancia de nuestra vida democratica y recuerden, en una crisis los que mas pierden son los pobres que ustedes dicen defender por lo tanto, en cuidado de ellos, acompanen al Presidente en esta coyuntura complicada a la que lo llevo su equipo. A los argentinos, si ya no les gusta lo que votaron en 2015, el 2019 vendra pronto y tendran tiempo de elegir otra cosa si asi lo consideran necesario pero hoy, el apoyo debe ser para quien esta al mando. Y finalmente y con el mayor de los respetos, al presidente Macri me permito pedirle que por primera vez en su gestion haga lo que hay que hacer, tome la decision que haya que tomar y deje de tapar al sol con la mano, usted es el unico que esta sentado en el sillon de Rivadavia. El fracaso del plan economico que nunca tuvo es tan elocuente que tuvimos que recurrir al paternalismo del FMI, para que nos guie en esta escabrosa realidad en la que nos metimos solos a fuerza de grotescas e ininterrumpidas torpezas. Por favor, deje de relatarle a los argentinos de que lo peor ya paso, la realidad de los ultimos diez dias claramente contrasta su mensaje con los hechos, me imagino como habran quedado los datos de pobreza con la devaluacion de los ultimos dias. A partir de manana si quiere que el prestamo del FMI sirva, debera complementarlo con algo que nunca tuvo en su gestion: un plan economico que indique algun rumbo. Su ¡§no plan¡¨ convirtio a la Argentina en una loteria que solo apostaba a la buena suerte y note lo dolorosa que es la reaccion del mercado ahora que dicha suerte se nos interrumpio. Ayer, antes de la apertura del mercado, debio anunciar el plan que nunca tuvimos con la asuncion de un equipo totalmente renovado en Hacienda, BCRA y Jefatura de Gabinete. Usted necesita imperiosamente recuperar credibilidad y este equipo la ha perdido por completo, de ese estadio no se regresa, el mercado tiene una implacable memoria, atrevase a noquear al mercado, o el mercado lo noqueara a usted. Su equipo economico, autodenominado el ¡§mejor de los ultimos cincuenta anos¡¨, choco la calesita, resultando en una explosiva e innecesaria combinacion de arrogancia, ingenuidad, improvisacion y absoluta falta de anticipacion, conduciendonos a esta situacion impensada. El mercado lo esta obligando Presidente, a que su eslogan finalmente se convierta en realidad, el tiempo dira si ya no es tarde.