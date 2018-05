Vidal admitió que es "imposible" hacer el cambio que encararon "sin errores"

Fotos GRADUALISMO. "Éste es un momento de dificultad, este camino que elegimos tiene una fragilidad que es el crédito externo", reconoció.

15/05/2018 -

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo que es "imposible pensar un cambio como el que encaramos en 2015 sin cometer ningún error", al reconocer que el Gobierno está dispuesto a "hacer las correcciones que haya que hacer" porque el "presidente Mauricio Macri es una persona que escucha".

"Creo que los que gobernamos no somos ni seres iluminados ni dueños de la verdad y, como grupo humano que somos, somos imperfectos y es imposible pensar un cambio como el que encaramos en el 2015 sin cometer ningún error", dijo Vidal.

"Hemos avanzado mucho, en muchos planos. Una cosa es reconocer una dificultad y que hay que hacer correcciones, pero eso no significa que el camino siga siendo el menos difícil para la gente y el posible para salir adelante", sentenció la gobernadora bonaerense.

Vidal detalló que cuando Cambiemos asumió el gobierno evaluaron que tenían tres caminos posibles: "Seguir haciendo kirchnerismo, que era algo que la gente no votó; hacer un ajuste que implicaba aumentar 20 veces las tarifas de golpe y afectar a mucha gente, pero sobre todo a los que menos tienen; y teníamos un tercer camino, no exento de dificultades, pero que elegimos para cuidar a los que menos tenían, para que los esfuerzos de todos los argentinos fueran el menor posible, que es el gradualismo", cerró la mandataria.

Pero el "gradualismo" significaba, según los dichos de Vidal, "poner en orden las cuentas lo más lento que nos lo permita el dinero prestado".

"Eso requiere que el mundo crea en nosotros, que los bancos crean en nosotros, y que nos presten el dinero", sostuvo antes de aclarar que es difícil lograr que el mundo te preste "si decís que el país está fundido".

La gobernadora defendió así la postura comunicacional del gobierno nacional, que fue criticada durante los últimos días: "Pude decir que recibí una provincia fundida, pero no soy el Presidente", advirtió.

"Este es un momento de dificultad, este camino que elegimos tiene una fragilidad que es el crédito externo, pero pensamos que se puede corregir", dijo esperanzadora la gobernadora, quién además explicó que "lo que pase Argentina no depende de solo un gobierno, sino de todo lo que cada uno es capaz de hacer. No estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, sino a nosotros mismos", dijo reconociendo que estaba parafraseando al propio Macri.

La mandataria provincial pidió "transmitir tranquilidad" a la gente y "responsabilidad a la oposición".

"Hoy recorremos este camino reconociendo las dificultades, pero diciéndole a la gente que las vamos a superar y que vamos a llegar a una Argentina en la que vamos a estar mejor", dijo confiada Vidal.

Al ser consultada sobre posibles cambios en el gabinete nacional, Vidal negó estar al tanto y afirmó que así como el Presidente "no interfiere en la conformación de mis equipos ni en público ni en privado, no corresponde que yo opine sobre su equipo ni en público ni en privado".

"Todo lo que ha ocurrido en estos días ha traído preocupación y angustia a la gente porque cualquier pequeño síntoma nos hace creer que podemos sufrir momentos traumáticos", reconoció.

Pero acto seguido la mandataria aseguró que el camino elegido por el Gobierno "es el mejor posible, vamos a hacer las correcciones que haya que hacer y convocar a quien haya que convocar", pero también aseguró que todavía no apareció nadie que les diga qué otra opción hay ante el gradualismo que aplica Cambiemos "que no sea volver a una política kirchnerista, o hacer un ajuste brutal". Al ser consultada sobre las críticas del economista Carlos Melconian, que supo ser parte del Gobierno, Vidal respondió con otra pregunta: "¿Cuál es la propuesta?", ironizó, "porque la crítica está clara, pero la propuesta no la escuché".