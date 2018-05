Dos crisis parecidas, una llevó al cepo (2011) y la otra al FMI (201

15/05/2018 -

En 2011, el ano en que la expresidenta lograra su reeleccion con el 54 % de los votos, las reservas del Banco Central cayeron 5,8 mil millones de dolares. Como es sabido, muy poco despues de los comicios, el Gobierno intervino el mercado de cambios y el del comercio exterior, inaugurando la era de los cepos. En 2018, luego de una corrida cambiaria mas abrupta, el Ejecutivo decidio apelar al FMI. En 2012, el primer ano de los cepos, el pais entro en recesion, inaugurando un quinquenio de estanflacion. En cambio, ahora, luego del golpe inicial que se sentira con fuerza en el segundo y en el tercer trimestre, por la incertidumbre, el salario real y la restriccion crediticia, la economia tiene chances de volver a recuperarse, de la mano de nuevos vectores, mas asociados al comercio exterior, la construccion privada, la energia, el turismo y las economias regionales. Dada la historia, recurrir al FMI tiene costos politicos, que la parte de la oposicion que no tiene la responsabilidad de pagar sueldos a fin de mes se ocupara de vociferar, en un rol cada vez mas cerca del ¡§cuanto peor, mejor¡¨. Esto pese a que su ¡§preocupacion¡¨, la expansion de la deuda publica, ahora estara bajo control. En cambio, aquellos que administran provincias y municipios dificilmente tomen este camino, y su peso es determinante. La Argentina tiene un amplio catalogo de crisis en su vitrina, pero la actual es dificil de encuadrar. No se trata del tipo de situacion en la que el incumplimiento de deudas parecia inminente, ni tampoco de una corrida contra los depositos bancarios. Por la dinamica del mercado cambiario, lo sucedido se asemeja a 2011, cuando las reservas cayeron 5,8 mil millones de dolares, pero a un ritmo mas lento. En 2011 el contexto internacional tuvo poco que ver con la corrida local al dolar. Habia ¡§deficits gemelos¡¨, pero de menor magnitud. El rojo fiscal fue aquel ano de 1,8 puntos del PIB y el de cuenta corriente del balance de pagos de 1,1 puntos. Pero el ano electoral atraso un 12 % el tipo de cambio en terminos reales y hubo un crescendo de incertidumbre asociada al ¡§dia despues¡¨ de los comicios. Con medidas convencionales, la encrucijada podria haberse resuelto, ya que el deficit de cuenta corriente de entonces representaba apenas el 6,7 % de las exportaciones. Observese que en 2018 ese ratio supera el 40%. Fue en aquel contexto en el que entraron en vigencia los cepos, una referencia extremadamente util para saber lo que NO hay que hacer. En lugar de solucionarse el problema externo, hubo implosion de las exportaciones, que pasaron de 83,0 a 56,8 mil millones de dolares entre 2011 y 2015. Tampoco se detuvo la sangria de reservas, que terminaron 2015 en terreno negativo. Con deficits gemelos de mucho mayor magnitud en 2018, la crisis de confianza que empezo a sufrir la Argentina dejo pocas alternativas. O un ajuste digitado por el mercado, o un ajuste sincronizado, con reduccion mas rapida del deficit fiscal, que conlleva la posibilidad de una baja significativa del riesgo pais en proximos trimestres, lo que permitiria que la inversion privada pueda compensar el gasto publico. Aspirar a tener beneficios derivados de los costos a incurrir. El gobierno se adelanto al nuevo escenario cuando recorto la meta de deficit primario, de 3,2 % a 2,7 % del PIB para 2018, pero ahora tendra que hacer otro tanto para 2019. Ademas, nuevas restricciones fiscales pueden surgir por la forma diferente que tiene el FMI de contabilizar programas como los PPP. El Pacto Fiscal firmado en 2017 serviria para guiar los compromisos asumidos por las provincias en materia de gasto y deficit, pero la superposicion de partidas con la Nacion (dos presupuestos para un mismo fin) estara seguro bajo la lupa. Sin nuevas leyes, el sistema jubilatorio no podria sufrir demasiados cambios, pero el funcionamiento de los organismos vinculados podria ser optimizado. La palabra ajuste suele utilizarse como sinonimo de recesion, pero ese diccionario es valido cuando el crecimiento descansa exclusivamente en el gasto publico. Lo que tiene de novedoso esta crisis es que el sector privado ya habia comenzado a dar senales de recuperacion, tanto en la inversion como en las exportaciones, caso de la industria que abastece al mercado brasileno. Pues bien, la economia ¡§en modo FMI¡¨ puede dinamizar ese movimiento incipiente. Cabe esperar que el tipo de cambio real sea mas atractivo para los exportadores, lo que podria impactar en las economias regionales que presentan un cuadro heterogeneo, ya que 17 sectores cubiertos por el Monitor IERAL, 9 estan aumentando sus ventas al exterior en 2018, pero 8 permanecen en terreno negativo. Con un tipo de cambio mas alto, el consumo seguira siendo la variable menos dinamica, pero la inflacion podria comenzar a desacelerarse luego de un pico de dos o tres meses: la emision monetaria tendra menores requerimientos de origen fiscal. Respecto del empleo, si bien la obra publica perdera dinamismo, cabe esperar que se abarate el costo en dolares de la construccion privada, un fenomeno compensador que seria reforzado si la inflacion desacelera y los creditos indexados vuelven a ser atractivos. En otro sector de gran significacion, como es el del turismo, el movimiento seria analogo, ya que un dolar mas alto significa mas demanda local del servicio, por menos argentinos que salen al exterior y mas extranjeros que encuentran conveniente viajar a la Argentina. La transicion no habra de ser sencilla ni exenta de dificultades, pero ya sabemos que la otra opcion, la de los cepos, no llevo a ningun lado.