El Gobierno mostró satisfacción porque cree haberle puesto un techo al dól

15/05/2018 -

En medio de un clima de tension en los mercados, el Gobierno evaluo ayer a puertas cerradas que se alcanzo ¡§el punto de equilibrio politico deseado¡¨, como suele decir Mauricio Macri a sus asesores. Es decir: se alcanzo un apoyo de los senadores de la oposicion, hubo un fuerte respaldo de Donald Trump y de Alemania a la Argentina y el Banco Central genero el clima necesario para poner ¡§un techo¡¨ al dolar y generar el escenario para que hoy en el supermartes de la Lebac esas letras locales se tornen mas atractivas. En el analisis de la jornada financiera y politica, Macri evaluo con sus funcionarios que hubo ¡§un control generalizado¡¨ de la situacion cambiaria y del frente opositor. Es decir que la inyeccion de U$D 5.000 en los mercados para llevar el dolar a 25 pesos y la obtencion, en paralelo, de un mensaje de apoyo de los senadores opositores, al parecer dio los resultados esperados por el Gobierno. Un funcionario de alta jerarquia en la Casa Rosada deslizo la estrategia oficial que se mantendra en los mercados: ¡§El Gobierno esta dispuesto a jugar todas las reservas del Banco Central en el mercado del dolar para planchar la corrida cambiaria. Pondremos otros USD 5.000 manana (hoy) si es necesario¡¨, dijo el funcionario. De esta manera, el mensaje, esbozado desde el Banco Central apunta claramente a que en el supermartes de hoy, donde habra vencimiento de las Lebac, se buscara forzar al mercado a inclinarse por una apuesta mas atractiva por las tasas de las letras locales y no por la moneda norteamericana. En el Gobierno admiten que ayer el Banco Central salio a apostar fuerte con USD 5.000 millones desde temprano para fijar ¡§un techo¡¨ de no mas de 25 pesos el dolar. Hoy la estrategia sera la misma: apostar con USD 5.000 millones mas. Nadie sabe hasta cuando resistira esta apuesta si no hay una reaccion favorable del mercado por las Lebac. Sin embargo, para Macri un dolar a $25 ¡§es el punto de equilibrio¡¨. Asi lo reiteraron en tres despachos de la Casa Rosada y esto va en linea con el dialogo que mantuvo el jefe de Estado el viernes pasado en la residencia de Olivos con una docena de empresarios. En definitiva, si el Central logra mantener un dolar a $25, en el Gobierno creen que ello habra servido para frenar la corrida cambiaria y ofrecer a los empresarios un tipo de cambio atractivo para las exportaciones. En paralelo a esto, en la Casa Rosada ayer se mostraron satisfechos tras el encuentro de Macri con los senadores oficialistas y opositores donde se firmo un documento en el que los presidentes de los bloques mostraron su apoyo al Gobierno y lanzaron un mensaje tranquilizador a los mercados. ¡§El sistema politico democratico argentino esta comprometido con la defensa de la estabilidad financiera, sobre la base del crecimiento economico, el mantenimiento y la generacion de fuentes de trabajo y la defensa de la produccion nacional¡¨, dice el documento firmado, entre otros, por los oficialistas Federico Pinedo y Luis Naidenoff, mas los opositores Miguel Angel Pichetto (Peronismo Federal), Rodolfo Urtubey (Peronismo Federal), Carlos Reutemann (Santa Fe Federal), Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteno), Cristina del Valle Fiore (Partido Renovador de Salta, Peronismo Federal) y Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino). El kirchnerismo no entro en esta partida porque, al entender de Pinedo, ¡§tienen una postura muy negativa¡¨ del Gobierno. A la vez, el mensaje destaca que ¡§como demostracion de nuestra responsabilidad institucional, presidentes de diferentes bloques del Senado nos hemos reunido hoy con el Presidente de la Nacion para manifestarle nuestro compromiso y voluntad por defender los intereses de todos los argentinos¡¨. Una semana despues de que la oposicion en Diputados haya emitido media sancion al proyecto de ley que pone un freno al aumento de tarifas de servicios publicos, el documento de los jefes de bloque del Senado enfrio esa estrategia contraria a los deseos de la Casa Rosada. Segun detallaron dos senadores opositores que estuvieron en la Casa Rosada con Macri, por el momento no habra un avance significativo del proyecto de Diputados en la Camara alta. Este mensaje fue como un balsamo para el Gobierno que busco dar senales tranquilizadoras hacia los inversores extranjeros. Manana se empezara a tratar el proyecto de tarifas que vino de Diputados con ¡§la mayor tranquilidad y consenso posible¡¨, adelanto Pinedo. La idea es que se les va a dar un mensaje tranquilizador a los inversores extranjeros para no cambiar las reglas de juego en medio del gobierno macrista. ¡§A los senadores de la oposicion se les explico la situacion que vive la Argentina y parece que hubo una toma de conciencia¡¨, dijo un destacado funcionario del Gobierno. En terminos politicos esto fue visto como una suerte de acuerdo de gobernabilidad momentaneo. En el plano internacional, tambien hubo dos guinos significativos para la Argentina. Un mensaje de Alemania y el llamado telefonico de Donald Trump a Macri donde Estados Unidos brindo un explicito apoyo a las reformas encaradas por el Gobierno y una inequivoca senal de apoyo a las negociaciones que se entablaron con el FMI para alcanzar una nueva linea de credito. ¡§Hay un claro apoyo de nuestro presidente y de Estados Unidos para ayudar a la Argentina¡¨, dijo el flamante embajador de Estados Unidos en la Argentina Edward Prado durante la fiesta nacional de la embajada de Paraguay. En esta misma linea de apoyos externos reiterados a la Argentina, el gobierno de Alemania encabezado por Angela Merkel emitio un comunicado en el que expreso su apoyo a las reformas encaradas por Macri y puntualizo que Berlin esta en contacto permanente ¡§tanto con la Argentina como con las autoridades del FMI¡¨. Tanto el apoyo de Alemania como de Estados Unidos que ayer recibio Macri resultan claves si se tiene en cuenta que estos son dos socios de mucho peso en el Fondo, donde el viernes proximo se definira el resultado de las negociaciones por la linea de credito ¡§stand by¡¨ que pidio el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, a Christine Lagarde la semana pasada en Washington. Con todas estas nuevas cartas en mano, Macri cree que se podra sortear el vendaval de la corrida cambiaria y se instalara aquella idea de ¡§el punto de equilibrio politico y economico¡¨ que necesita la Argentina. Este supermartes le servira para testear si los apoyos logrados ayer fueron suficientes.