Todo lo que hay que tener en cuenta antes de efectuar el "click" que habilita el pago de la compra

Fotos PASOS. El último paso es la compra. Qué hay que tener en cuenta.

15/05/2018 -

Para los expertos informáticos en el uso del comercio electrónico, es fundamental, a la hora de realizar una compra online, tomar todos los recaudos para que la transacción sea segura.

Para eso hay que tener en cuenta diferentes puntos:

* En la página. En primer lugar se debe observar, en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, que haya un candado amarillo. Esto significa que el sitio web es seguro. Si no aparece entonces no tiene una conexión segura con el navegador. Esta característica debe visualizarse al llegar a la página para realizar el pago, no en la home.

* Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

* No hacer clic en enlaces, principalmente recibidos de desconocidos, ni en enlaces sospechosos enviados por amigos vía redes sociales o correo electrónico. ‘Pueden ser maliciosos, creados para descargar malware en el dispositivo o para dirigirlo a páginas que recopilan datos del usuario’, sostienen desde la compañía de seguridad informática Kaspersky.

* Conectarse a redes Wi-Fi conocidas y evitar las conexiones públicas. ‘Si el uso de una red Wi-Fi pública es inevitable, utilice una conexión VPN para cifrar todo el tráfico entre su dispositivo y los sitios Web en Internet’, agrega Santiago Pontiroli, analista de seguridad en Kaspersky Lab.

* Sobre el vendedor. Hay que mirar la información de contacto. Si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, no es confiable.

* Al comprar proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si una tienda online solicita información no considerada esencial, entonces es mejor comprar en otro sitio.