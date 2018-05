El cine también se enamora de Eleonora

15/05/2018 -

Mientras grababa "Golpe al corazón", Eleonora hizo un paréntesis para viajar a la India y participar de la première de la película "Pensando en él ", en el marco del 48º Festival Internacional de Cine, adonde interpreta a Victoria Ocampo, en romance idílico con el poeta indio Rabindranath Tagore. Ahora, el filme de Pablo César tiene fecha de estreno para el próximo 23 de agosto en la Argentina. "´Pensando en él´ es una hermosa película. Tengo un recuerdo tan hermoso. Fui a la India para un Festival; ahora ganó un premio en Los Ángeles como Mejor Película Extranjera, yo no voy a poder ir a recibirlo porque estoy con la obra, pero pronto se estrenará en la Argentina y estoy esperándola con alegría. Me parece que es una película muy bella, poética, está llena de amor y de detalles. Es la unión de la cultura oriental y occidental. Mi trabajo fue recrear una pequeña parte de Victoria Ocampo, un determinado momento de su vida que tiene más que nada que ver con los encuentros con Tagore. Estoy muy contenta con esa película y me sentí muy bien haciéndola. Cuando la vi me gustó mucho y ojalá a la gente le pase lo mismo también. ¿Cómo fue ponerte en la piel de Victoria Ocampo? Es una parte de Victoria Ocampo, obviamente fui a Villa Ocampo. Ernesto Monte, el coordinador, me ayudó a investigar su personalidad… una vida tan interesante y tan polémica como la de Victoria. Yo agarro un pedacito nada más para contar lo que tiene que ver con una parte sensible de Victoria. Poder estar un ratito bajo su piel fue hermoso, un desafío. Qué piensas sobre el nivel de ficciones en la Argentina Tenemos muy buena ficción, no sé si habrá suficiente, pero la que tenemos ahora es buena ficción. A mí hay muchas cosas que me gustan, como "El marginal", o "100 días para enamorarse" que pisó fuerte y es una muy buena comedia con una temática que habla también de los vínculos, fijate como está tan actual el tema (en relación con la obra Dos más dos). Me gustaría que haya más ficción, por supuesto.