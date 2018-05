15/05/2018 -

Eleonora Wexler lleva al teatro una historia de intercambio de parejas que pone en práctica un matrimonio para mantener viva la llama del amor y la pasión. Y esta temática se inserta, según su visión, en un abanico más grande de cambios. "Hay algo que tiene que ve r con l a apertura. El matrimonio igualitario es un logro enorme, por ejemplo. Fijate cómo de alguna manera, todo tiene que ver con una apertura y una visión diferente, algo se está modificando. Seguramente habrá mucha gente que no estará de acuerdo con una apertura o algún cambio, pero siempre un cambio trae movimiento. Pasa con el tema de la parte feminista, tan fuerte, que quizás va al extremo, pero tal vez para llegar a un medio haya que ir a un extremo. Por estos días también se habla de la despenalización del aborto, y yo no soy proaborto, pero el aborto va a seguir existiendo, lo que uno quiere es la seguridad de que no se pierda la vida en un negocio clandestino, que haya políticas de educación sexual, que haya anticonceptivos para gente de escasos recursos. Hay una aper tura a todo nivel que siempre t rae mucho movimiento.