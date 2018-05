Se anima a la comedia teatral con “Dos más Dos”

15/05/2018 -

Aunque prefiere ponerles el cuerpo a personajes más dramáticos, Eleonora Wexler se dejó tentar por la propuesta de Marcos Carnevale de sumarse a la comedia teatral "Dos más dos", la adaptación de la exitosa película que en la Argentina se vio en el 2012. "Marcos Carnevale fue un gran puntapié. Yo no hago mucha comedia, hago personajes más dramáticos y Marcos me embarcó en este mundo de la comedia y de encontrar el punto de la comedia. Porque "Dos más dos" es una comedia que tiene profundidad y está muy bien escrita. Eso fue una parte fundamental para que yo pudiera contar esto. Uno lo hace con el corazón, cómo saldrá uno nunca sabe. Él fue un gran pilar y mis compañeros también. Pero la mano del director es muy importante. Me decías que te enamoras de los personajes que haces. En este debut en la comedia con una obra que tuve gran éxito en el cine como es Emilia, ¿ya te enamoraste de ella? Estoy en eso. No me enamoré del todo. Estamos descubriéndola a Emilia. A medida que va pasando el tiempo lo que uno va sintiendo es que va encontrado ese mundo de Emilia, una mujer que está casada con Diego, que es el personaje que hace Fernán Mirás. Emilia tiene una vida tranquila, tienen un hijo, se llevan bien, se quieren, son bastante conservadores dentro de sus formas. Y en un determinado momento, Emilia siente que está bien así como está, pero a partir de sus amigos, que son Julieta Zylberberg y Luciano Cáceres, que son la otra pareja, se da cuenta de que la llama del amor y la pasión de ellos está prendida fuego. Entonces no entiende muy bien qué es lo que pasa hasta que en un determinado momento, el personaje de Julieta le confiesa que están practicando ser una pareja swinger (intercambio de parejas), y que con eso se potenció la pasión. Emilia, en un principio se horroriza, pero en algún lugar le queda picando eso, porque se dice "mi matrimonio por ese lado no va, estoy un poco apagada, dormida, nos queremos, pero hay algo de la pasión que no está"; y se lo empieza a plantear a su marido con el que lleva 17 años de casados. ¿A qué te lleva la obra? Te lleva a darte cuenta que hay una problemática muy actual. La parte de swinger es un disparador para hablar de un montón de otras cosas y de reflexionar sobre el matrimonio, las instituciones, cómo se mantiene la pasión durante tantos años con alguien, queriéndose. El tema de la sexualidad es complejo, igual que mantener la pasión en una pareja de muchos años. Es muy interesante como está escrita porque no deja de tener profundidad, no queda en la periferia. Hay algo en toda la situación que les sucede, por inexpertos, cuando se terminan involucrando en la práctica swinger, que se dan cuenta que las cosas tienen su regla y cada acto tiene su consecuencia. Hay una delgada línea que se cruza y me parece muy interesante lo que le pasa a cada uno de los personajes. ¿Cómo crees que lo va a tomar el público? Creo que va a haber de todo. Que va a aparecer absolutamente de todo. Hay gente que va a decir qué es esto, pero lo que te puedo asegurar es que nadie se va a ir del teatro sin polémica. Esto abre debate. Abre una polémica del "che,¿y vos?", no es la pareja swinger, es cómo mantener la pasión, querés una pareja abierta…. Hay mucha cosa que es tabú y es cerrada. Cada pareja es un mundo. Lo que cambia vertiginosamente es esta cosa de lo que es el matrimonio como institución en sí, el tema de la fidelidad, de la pasión, de poder hablar de determinadas cosas. Cada pareja es todo un mundo por descubrir, y de qué manera después de muchos años se mantiene algo, si se recicla, si no se recicla; de qué manera lo llevás. No digo que tenés que hacer swinger porque no tengo la menor idea, sí investigué bastante, lo que digo es que si les funciona así, genial, y si eso funciona para que la pareja siga estando unida porque se quieren y hay un montón de cosas que los mantiene unidos, genial. Es un gran debate para polemizar. En las generaciones que vienen hay una apertura más grande en cuanto a la sexualidad y al planteo de las relaciones.