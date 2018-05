Finalmente Tomasito y Guido Süller contrajeron matrimonio

15/05/2018 -

Habían sido pareja en el pasado. Lo negaron. Después lo admitieron. Se alejaron; y finalmente ayer dieron el sí en el Registro Civil, con Pía Shaw y Chiche Gelblung como padrinos de la boda.

"Es un momento muy emocionante para mí. Soy un hombre grande, muy solitario, quiero terminar mis días con un compañero que me dé amor, que me dé compañía. La vida me pegó por todos lados, acaba de fallecer mi papá. Una de cal y una de arena. Espero que esto me salga bien", dijo el hermano de Silvia Süller a Tomasito, mientras le entrega el anillo. No hubo ningún familiar del mediático acompañándolo. Y en la ceremonia hubo espacio para el escándalo cuando un hombre intentó ingresar al recinto para frenar la boda aludiendo que "todo era una farza" y declarándole su amor a Guido.