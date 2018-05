Video: El imperdible monólogo de Moria Casán al volver a la conducción

Fotos Moria y su equipo.

Hoy 09:14 -

Moria Casán regresó ayer a la conducción televisiva tras una década y media: este lunes se puso al frente de Incorrectas, programa que se emite de lunes a viernes a las 17.15.

En esta nueva propuesta, Casán está acompañada por Carolina Papaleo, Julieta Prandi, Agustina Kämpfer, Micaela Viciconte, Julieta Kemble y Carolina Losada.

En el inicio del programa y con ABBA de fondo "La One" ingresó al estudio y realizó un monólogo fiel a su estilo: "Yo no puedo debutar en nada, amor. Estoy redescubriendo América, una especie de revival de Cristóbal Colón", dijo mientras todos acompañaban con risas.

"Somos siete mujeres, too much, y el primer ensayo salió demasiado correcto. ¿What pass, amor? Excuse me, sorry, si hay algo incorrecto soy yo, entonces no voy a hacer algo correcto. ¿Qué es hoy en día la incorrección? ¿Ser amigable y odiable y no caerle bien a nadie? ¿Ser libre mandando a cagar a alguien?", continuó mientras mostraba a sus acompañantes.

Luego, todas juntas realizaron un trabajo de respiración a modo de relajación y dijeron al unísono: "No somos panelistas pero estamos siempre listas. Somos las Incorrectas, atravesamos la pantalla y nos metemos en tu casa".