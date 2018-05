Buscan a un egipcio radicado en Santiago, que se fue de su casa

Fotos Tiene 33 años.

Personal policial de la Comisaría Primera se encuentra abocado a la búsqueda de un hombre de 33 años oriundo de Egipto, pero radicado en Santiago hace tiempo, el cual se retiró de su casa ubicada en el barrio Centro, tras una discusión con su pareja.

Según la denunciante, de 40 años, el pasado 3 de mayo mantuvo una fuerte pelea con Galal Khattab Anwar Mahmoud, musulmán, oriundo de El Haram, Egipto. Molesto, el hombre guardó ropa y documentos en una maleta y le dijo a su mujer que se iba de la casa.

Como el hombre acostumbraba a actuar de esta manera y ausentarse tres o cuatro días, la mujer decidió no avisar a la policía. Ya en el 11º día de ausencia, la mujer radicó la correspondiente denuncia. Dijo estar muy preocupada porque su marido no tiene familia en el país y no habla español.

Galal Khattab Anwar Mahmoud responde a la siguiente filiación: 1,90 metros de altura, cabello negro, corto, cutis trigueño, barba, ojos marrones. Por cualquier información comunicarse con la Seccional Primera llamando al 4242510, o a la comisaría más cercana.