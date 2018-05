Gran actuación del equipo de natación adaptada en La Rioja, con podios en distintas categorías

Hoy 21:26 - El equipo de Natación Adaptada del Club Ciclista Olímpico La Banda dijo presente en el ‘Segundo Torneo Nacional de Natación Adaptada, La Rioja 2018’, organizado por el CEF Nº5 de dicha provincia. El evento contó con la participación de nadadores de diferentes provincias, entre ellas Salta, Catamarca, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Cabe agregar que el Club Ciclista Olímpico es una institución pionera en la disciplina a nivel provincial y sus deportistas embajadores con importantes logros. En este sentido, corresponde decir que por primera vez Santiago del Estero participa en la prueba de postas obteniendo el tercer puesto en los 4 x 25 meadley con los nadadores Máximo More, Javier Acosta del Club Olímpico y los competidores santiagueños Rafael Ramos y Abigail Jiménez de Las Termas de Río Hondo. La delegación estuvo conformada por los nadadores Máximo More, Fabián Coronel, Javier Acosta, Pedro Bravo, y el entrenador, profesor Maximiliano Galarraga. Resultados: Máximo More: Categoría intelectual Promocional, Segundo Puesto en las pruebas 50 metros pecho y 25 metros libre. Tercer puesto en los estilos 25 metros mariposa, 25 metros pecho y 50 metros libre. Fabián Coronel: Tercer puesto en 50 metros pecho.