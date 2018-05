El intercambio de camisetas, visto por dos promesas

Hoy 21:49 - La fuerte rivalidad entre los equipos que juegan un clásico muchas veces hace que por más amistad que exista entre los futbolistas, no se adopte el ritual de intercambiar camisetas con su adversario. “Me iban a matar si intercambiaba. Pero no porque haya una rivalidad en el medio sino porque después la tenía que pagar, jajaja.. “, expresó Augusto cuando hizo alusión al respecto. En tanto, Santiago reconoció que para él no sería impedimento hacerlo y más aún si se trata de darle la camiseta a su mejor amigo. “Creo que el hincha lo vive al clásico de una manera muy pasional. Si por mi fuera, no tendría problemas en intercambiar la camiseta con Augusto. Él sabe que lo haría con mucho respeto y porque además es mi mejor amigo. Ojalá que todo el mundo entienda que el fútbol es solo un juego y que no se trata siempre de matar al rival”. 