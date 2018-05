La imagen que atrapó y revolucionó internet

Hoy 21:50 - Fue un periodista de nuestro medio el que subió la foto donde Augusto y Santiago se muestran como si hubieran terminado de jugar un picadito de fútbol en un club de barrio. Allí se los ve muy abrazados y sonrientes a tal punto que ni se enteraron cuando algunos fotógrafos, entre ellos de EL LIBERAL, tomaron la imagen que llamó la atención de muchos, sobre todo en las redes sociales. “Yo no sabía nada de las fotos. Como no tengo cuenta en redes sociales, no estaba enterado del caso. Fue Santiago el que me decía que me iba a mandar una foto que la habían subido y que había generado mucha repercusión por la imagen misma del abrazo y las risas después del clásico. Fue algo muy lindo porque además me enteré que tenía muchos “me gusta”, señaló Augusto. 