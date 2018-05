Una gran cantidad de goles se registraron en la disputa de la séptima jornada

Hoy 21:52 - El pasado domingo, en distintos escenarios de la provincia, se llevó a cabo la disputa de la séptima fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil (LIFI), donde la misma registró una importante cantidad de goles convertidos. Uno los conjuntos con mejor marca, fue Sarmiento de La Banda que logró imponerse en todas sus divisiones en los duelos que protagonizó con su par de Golcito. La escuela de Jorge Donis, también tuvo una buena jornada, en su enfrentamiento ante Comercio. Los resultados de todos los partidos son los siguientes. Resultados Categoría 2005: Ferroviaritos 1, Estrella del Sur 1; Jorge Donis 3, Comercio 0; Niños Unidos 0, Luis Valoy 5; Estrella Roja 4, Santiago Lawn Tennis 0; Galguitos 4, Tricolor 4; Sarmiento 3, Golcito 0. Categoría 2006: Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 4; Jorge Donis 1, Comercio 0; Niños Unidos 0, Luis Valoy 3; Estrella Roja 1, Santiago Lawn Tennis 1; Galguitos 2, Tricolor 2; Sarmiento 7, Golcito 0. Categoría 2007: Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 6; Jorge Donis 1, Comercio 1; Niños Unidos 1, Luis Valoy 1; Estrella Roja 0, Santiago Lawn Tennis 2; Galguitos 0, Tricolor 0; Sarmiento 11, Golcito 0. Categoría 2008: Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 3; Jorge Donis 3, Comercio 1; Niños Unidos 1, Luis Valoy 4; Estrella Roja 3, Santiago Lawn Tennis 0; Galguitos 0, Tricolor 2; Sarmiento 2, Golcito 0. Categoría 2009: Ferroviaritos 0, Estrella del Sur 0; Jorge Donis 2, Comercio 1; Niños Unidos 2, Jorge Valoy 0; Estrella Roja 0, Santiago Lawn Tennis 1; Galguitos 0, Tricolor 3; Sarmiento 2, Golcito 1. Próxima fecha La próxima jornada, la cual se disputará este fin de semana, tendrá este orden de partidos. Luis Valoy vs. Sarmiento; Golcito vs. Jorge Donis; Comercio vs. Ferroviaritos; Estrella Roja vs. Estrella del Sur; Santiago Lawn Tennis Club vs. Galguitos y Tricolor vs. Güemes. 