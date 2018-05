El Campeonato Apertura completó su calendario con la concreción de los encuentros que habían sido postergados

Hoy 21:54 - El campeonato Apertura que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, completó su calendario con la disputa de los encuentros que habían sido postergados, aprovechando que por la festividad del Señor de Mailín, no hubo partidos. En esta ocasión, se jugó el clásico de Huaico Hondo, además de los encuentros entre Central Córdoba y Yanda. En Sexta División: Comercio 3, Estudiantes 0; Central Córdoba 3, Yanda 1. En Séptima: Comercio 2, Estudiantes 4; Central Córdoba 3, Yanda 0. En Octava: Comercio 1, Estudiantes 1; Central Córdoba 2, Yanda 1. En Novena: Comercio 1, Estudiantes 1; Central Córdoba 1, Yanda 0. La quinta fecha tendrá estos partidos. Instituto Sgo. vs. Estudiantes; Yanda vs. Mitre (A); Agua y Energía vs. Banfield; Central Cba. vs. Villa Unión; Comercio vs. Unión Santiago. Zona B, Sarmiento vs. Sp. Fernández; Defensores de Forres vs. Güemes; Unión de Beltrán vs. Central Argentino; Mitre Negro vs. Independiente de Beltrán; Independiente de Fernández vs. Vélez de San Ramón.