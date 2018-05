Independiente se afianza como candidato en preinfantiles

Hoy 21:55 - Independiente BBC ratificó su chapa de candidato en la categoría Preinfantiles, al vencer a Olímpico por 69 a 65, en el estadio Vicente Rosales y en el marco de la décima fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. El equipo de calle Salta ganó un partido clave ante otro de los equipos fuertes del torneo y se mantiene como único puntero e invicto de una categoría que tiene carácter formativo/ competitivo. En segunda posición se ubica Normal Banda, que no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Tiro Federal por 66 a 23, en calidad de visitante. El equipo de Diego Burgos fortaleció sus chances de ir en busca del tetracampeonato. Quimsa, por su parte, venció a Juventud por 74 a 9, en el estadio Ciudad, y ocupa la tercera posición en la tabla. El conjunto fusionado, con Marcelo Zanni como entrenador, se mantiene invicto en nueve presentaciones. Otro de los equipos que celebró en la décima fecha fue Red Star, que venció a Sportivo Loreto por 78 a 17 y ocupa la novena posición en la tabla. Por último, Águilas de Pozo Hondo le ganó a Sportivo Colón por 42 a 29 y está en el puesto 13º. Los equipos de Lawn Tennis, Belgrano, Nicolás Avellaneda y Atamisqui ganaron los puntos de sus partidos frente a Villa Mercedes, Coronel Borges, Defensores del Sud y Coronel Suárez, respectivamente, que no tienen equipo de Preinfantiles. Además, el partido entre Fernández BBC y Huracán fue suspendido de común acuerdo mediante una nota. Las posiciones del campeonato de Preinfantiles quedaron de la siguiente manera: Independiente BBC 20 puntos; Normal Banda 19; Quimsa y Atami squi BBC 18; Olímpico, Nicolás Avellaneda y Belgrano 17; Sportivo Colón 16; Red Star 15; Jorge Newbery 14; Juventud 13; Huracán, Águilas de Pozo Hondo, Tiro Federal y Contadores BBC 12; Sportivo Loreto y Lawn Tennis 11; Fernández 8. Doble fecha El próximo fin de semana se jugarán dos fechas. La undécima cont empl a l o s s i gui entes enfrentamientos: Normal Banda vs. Jorge Newbery, Villa Mercedes vs. Tiro Federal, Huracán vs. Contadores BBC, Sportivo Colón vs. Fernández BBC, Nicolás Avellaneda vs. Coronel Borges, Atamisqui BBC vs. Águilas de Pozo Hondo, Red Star vs. Defensores del Sud, Independiente vs. Coronel Suárez, Juventud vs. Sportivo Loreto y Quimsa vs. Olímpico. La duodé c ima f e - cha es la siguiente: Villa Mercedes vs. Normal Banda, Jorge Newbery vs. Huracán, Tiro Federal vs. Belgrano, Contadores BBC vs. Sportivo Colón, Lawn Tennis vs. Nicolás Avellaneda, Fernández BBC vs. Atamisqui BBC, Coronel Borges vs. Red Star, Águilas de Pozo Hondo vs. Independiente BBC, Defensores del Sud vs. Juventud BBC, Coronel Suárez vs. Quimsa y Sportivo Loreto vs. Olímpico.