FÚNEBRES | 16 de Mayo de 2018

16/05/2018 -

FALLECIMIENTO

- Celina Patiño de Ledesma (La Banda)

- Francisco Absalón Navarro (Dpto. Alberdi)

- Oscar Reinaldo Acuña

- Rosa Arminda Díaz (El Simbol)

- Raúl Pascual Cejas (La Banda)

- Leoncio María Pereyra (Villa Robles)

- María Cristina Ibáñez

- Juan Corpus

- Carmen Eustaquia Díaz

- José Victoriano Lizárraga (Las Termas)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, OSCAR REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Sus hijos, hermanos, nietos, hijos pol, sobrinos, amigos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz, cob CARUSO C.I.A ARG. DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 421-9787.

ACUÑA, OSCAR REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Las profesoras Emilse Guzmán y Mercedes Sánchez Carabajal y sus compañeros de 1º1º de auxiliar en gastronomia de la Escuela Técnica 1 acompañan a Gaby en este dificil momento.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. María del Carmen Parente de Monicci, sus hijos Emiliano y Florencia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Osvaldo y acompañan en el dolor a su esposa Alba y a sus hijas María Fernanda y Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Lía Beatriz y Martha Susana Montenegro acompañan con dolor su fallecimiento y acompañan a su señora e hijos.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Carlos Alejo Ducca, Beatriz Viaña de Ducca y sus jhijos acompañan con profundo amor a su esposa e hijos.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Osvaldo Luis, María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden a Dios consuelo para su familia.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Fernanda y Alejandra en este difícil momento.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Luis Enrique Milet, Elena Díaz Daviou participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos dolorosos momentos.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. "La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una vida mejor". Su consuegra Estela Saavedra de Tarchini e hijos Roberto y Nena y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Dra. Dora Angélica González participa su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso y resignación para sus seres queridos.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Francisco Eduardo Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela; Sebastián, Magdalena y Delfina; su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Silvina Díaz Miguel de Bravo y Ricardo Bravo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BARBESINO, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a su esposa, a Alejandra y a Fernanda con afecto y oraciones.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Susana Graciela Baez participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Sus amigos del Autoservicio El Triángulo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CORPUS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Su esposa Argi, hijos Lucha, Ada, Norma, Gustavo, Guilli, Dante, Julio, Sole, Mary, h. pol., nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 15, casa de duelo P. L. Gallo 330 - sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORPUS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. El Sr. decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. vicedecana Lic. Josefina Fantoni, Sra. secretaria de Administración C.P Carla C.Ferreyra, Sra. secretaria académica Prof. Ana María Castiglione, Sr. secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Juliá, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CORPUS, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. "Señor, recíbelo en tus Reino de amor y paz". Compañeros del Colegio Mater Dei, participan con profunda tristeza el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo. Elevan oraciones para que todo el amor que supo sembrar ayude a mitigar el dolor de su familia.

DÍAZ, CARMEN EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Familia Guardo Carrizo part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sala Nº 1. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARCÍA, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Su madre Mirta del Carmen Castro; hnos. Dany, Ariel, Karina y Daniel; sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, FELISA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Chango y a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, FELISA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Participa con profundo dolor tus sobrinos Toto, Noemi, Celia, Chita, Gaby, Tuli, Oscar, Kanki y Tutino y sus respectivas familias.

GONZÁLEZ, FELISA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Eduardo Loza, su esposa Inés Pellicer, sus hijos Fernanda, Eduardo, Eugenia, Maxi y sus nietos acompañan al querido Chango en este difícil momento por la partida de Felisa.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Sus amigos Carlos Groppa y Beatriz Saccavino participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos y demás familiares en este momento de hondo pesar.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Sus ex compañeros de la escuela primaria Nicolás Avellaneda promocion 1959 participan su fallecimiento, expresando su hondo pesar y acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado, como nosotros te recordaremos. Locatarios Galería Sgo. Sus restos fueron sepultados.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Personal y directivos de Megatienda Luis Marhe participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Mariana Bravo Neira y Omar Coronel organizadores de Milonga Brava participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Tus amigos milongueros de la Plaza Lugones participan con profundo dolor tu partida. Elevamos oraciones por la paz de su alma.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Tus compañeros de la Academia "La Brújula Tango" te despiden con honda pena. Oraciones en su memoria.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. "Aída querida nos quedó un tango por bailar". Lic. José Basualdo participa su partida al reino de los cielos. Pido oraciones en su memoria.

GRAMAJO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Te recordaremos con esa energía única, divertida, coqueta y siempre dispuesta para todo. Tus amigos tangueros: Guido Gerez y Vanesa Banco.

IBÁÑEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/518|. Sus hijos José, Gustavo, h. pol. Dalma, Lucrecia, nietos Valentina, Sofía, Antonela, Thiago, Nahuel part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 11 hs. casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Nº 2. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. ..."Agitando pañuelos me iré... y así los ángeles te recibirán". Ale querida... gracias por haber confiado en que los adultos mayores podían ser tus mejores discípulos en las maravillosas danzas folclóricas que les enseñaste a amar. Y lo lograste!!! Lic. Pura E. Terribile de Ugozzoli participa con profundo dolor su partida rogando oraciones por su eterno descanso. Pido oraciones y consuelo para sus familiares.

ORDÓÑEZ DE FÁBREGA, PAULA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. La Comisión Directiva del Centro de Docente Jubilados "Sara Diaz de Rojas", participan con dolor el fallecimiento de la sobrina de su socia y secretaria Estela Ordoñez, acompañan en estos momentos difíciles y ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y radiologo y expresan a su esposa, hijos y demás familiares nuestro más sentido pésame, ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. "La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una vida mejor". Su consuegra Estela Saavedra de Tarchini e hijos Roberto y Nena y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Gerencia, médicos y personal del Sanatorio Alberdi SRL: participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo, Elisa participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Su vecina Susy de Ledesma, sus hijos Gustavo y Marcelo y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OZÁN, CRISANTO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Amigas de su hija Tere: Marta Bravo, Liliana Balzareti, Kelli Zarco, Mariel y Betina Coronel, Marcela Allub, Betina Coria, Roxana Santillán y Norma Piga participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Teresita, pidiendo a Jesús y nuestra Madre María el consuelo para toda la familia.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Pichona, hijos y nietos ante irreparable pérdida. elevan oraciones en su querida memoria.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Guillermo Rezola y Ema Joasefina Tomatis despiden con mucha pena al recordado y apreciado Aarón, acompañando a las queridas Pichona y Esther y a Juan Miguel y Paula con mucho afecto. Un kadish por él.

PARNÁS, AARÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Horacio Pedro Montenegro participan con pesar el fallecimiento de su inolvidable camarada del servicio militar. Rogamos al Padre le conceda a su esposa una pronta resignación.

Invitación a Misa

CORBALÁN DE BARMEN, SELIA B. (q.e.p.d.) Falleciñó el 16/4/18|. Hoy a las 20.30 hs al cumplirse un mes de su fallecimiento en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se oficiará una misa en su memoria. Invitan para rogar por el descanso de su alma, su hija Roxana, sus nietas Rocio, Celeste y Yaessa y su hijo político Walter.

FERNÁNDEZ DE TOLEDO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Su esposo Orlando Toledo, sus hijos Dito, Ana, Dani y Ceci y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

NEME, MACEDONIO JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/04|. Su esposa, hijos, nietos, bisnietos y demás demás familiares invitan a la misa que por su eterno descanso se relizará hoy a hs. 19,30 en la capilla San Cayetano (Av. Gorriti y Belgrano).

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Señor, tu hijo ya está junto a Ti, y aún sigue guiando nuestros caminos desde el ejemplo de virtudes y modelos de valores que represento tu presencia en nuestras vidas. Solo nos consuela el saber que estás descansando en paz junto a Nuestro Señor. Sigue iluminando y protegiendo a la familia como lo vienes haciendo. Su esposa Pajón Elvira (Ñata), sus hijas Paola, Cecilia y María José; sus hijos políticos, nietos Maxi, Mili, Vicky, Lucía, Patricio, Tomás, Santino, Maitena; su bisnieto Ciro y sus cuñados invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco a cumplirse nueve días de su partida.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. A un mes de tu partida, cuanto se te extraña mami querida, nos dejaste un gran dolor en nuestro corazón, con tu partida al Reino de Dios. Nuestros años es eterno. Mimi te amamos y te amaremos siempre. Tus hijas e hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMERANESI, ORLANDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho, Mónica, Susana y María Silvina y sus respectivas familias, acompañan a Beba, hijas, hermanos y demás familiares, ante el dolor provocado por la partida de Coco, hacia los brazos del Señor. Elevan oraciones por el descanso eterno, en los verdes prados donde la luz no tiene fin.

CEJAS, RAÚL PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Su esposa Lidia Acuña sus hijos Iris, Yolanda, Miryan, Nancy, Sebastián, Roxana, Débora, Jorge, Jose, Omar nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia COB. NORCEN SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Los integrantes del Movimiento Coordinador Político y Social acompañan al Dr. Oscar Ledesma en este difícil momento.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Guillermo Luna Herrera participa del fallecimiento de la mamá de su amigo Oscar Ledesma Patiño y acompaña a su familia en el dolor.

PATIÑO DE LEDESMA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Celina y acompañan a su estimada familia con el afecto de siempre en estos tristes momentos.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALVARADO, WALTER GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Querido hermano te fuiste dejándonos un profundo vacío que se siente más cuando pasa el tiempo. Yo sé que Dios ya te tiene en sus brazos donde todo es felicidad y ya no sufres ni sientes dolor. Descansa en paz hermano querido. Tu mamá, hermanos, cuñados y sobrinas invitan a la misa que se oficiará el día miércoles 16 en la iglesia Cristo Rey (La Banda) a las 20 hs al cumplirse las nueve noches de su partida.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ALVARADO, WALTER GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Has dejado un vacío tan grande que ya nunca se podrá llenar porque a los seres como tú no se los puede olvidar. Tu madre, hermanos, cuñados y sobrinas de quien en vida fue Walter Guastavo Alvarado, invitan a Uds. al responso que por el eterno descanso de su alma se oficiará el día 16 de mayo a las 9.30 en el cementerio Jardín del Sol (La Banda), conmemorando las nueve noches de su fallecimiento.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Sus hijos Juan, Néstor, Mario, René, Gilda, Reyna, Mariana, Carina, hijos políticos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas cementerio del Simbol Dpto. Silipica Cobertura Caruso Cia Argentina de Seguros SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LIZÁRRAGA, JOSÉ VICTORIANO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/18|. Su hermana y Rosario Lizárraga (Nena), su cuñado Julio Juárez, sus sobrinos Guillermo, Silvana y Sabrina, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

NAVARRO, FRANCISCO ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Su esposa Dora Coronel, sus hijos Patricia, Mariano, Claudio, Norma y Lorena, h.pol Carlos, Eduardo, Nelsa y Noemí, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maravilla Dpto, Alberdi Cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PAJÓN DE IBARRA, JOVITA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. En el cielo brillara una estrella más madre querida que tu amor y enseñanza permanezca por siempre en tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Sus hijos Clarisa, Mario, Juana, Zulma. Oscar, Felipe, Roxana, Rubén, Jorge, Beatriz, Lorena, Daniel, y Eric.

PAJÓN DE IBARRA, JOVITA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Su hijo Eric, su nuera Belén y su nieto Ciro.

PAJÓN DE IBARRA, JOVITA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Su cuñada Estala Lizardo, sus sobrinas Marita, Romina, Gaby y Luna. Participan con profundo dolor el fallecimiento.

PALAVECINO, EDMUNDO DE JESÚS(q.e.p.d. Falleció el 13/5/18 en la Ciudad de Monte Quemado Dpto Copo Sgo|. Sus hermanos Olga, Pichón, Titi, Luis, Lelia, Orlando, Chela y Pochi, sus hermanos políticos Lilia, Gilda, Lidia, Tito, Paty y Ricardo, sus sobrinos Adriana Lemoine, Juan Manuel Ceres, Victor Daniel Lemoine, Claudio Marcelo Lemoine, Chique, Pinky, Ariel, Pablo, Chichi, Graciela, Gustavo, Alicri, Claudia, Analia, Claudia, Marcelo, Patricia, Daniel, Dario, Alejandra, Mary, Celeste y Coty, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhum. en dicha ciudad.

PALAVECINO, EDMUNDO DE JESÚS (q.e.p.d. Falleció el 13/5/18 en la Ciudad de Monte Quemado Dpto Copo Sgo|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hermana política Lilia de Palavecino, sus sobrinos Myriam, Walter, Ariel y Pablo Palavecino; sus sobrinos políticos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

PEREYRA, LEONCIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/18|. Sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio local Villa Robles, Dpto. Robles. Serv. Certeza Cia. de Seguros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

RIBEROS, BLANCA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/16|. Hoy se cumple dos años de tu partida hacia el reino celestial pero comprendemos que dios te eligió por tus virtudes y por ellos aceptamos su divina voluntad. Nunca te olvidaremos tu madre Dominga, tus hermanos Carlos, Raúl, Ramón, Marta y tu tío Sixto invitan al rezo que se realizara en el panteón familiar en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto hoy a las 16hs y a la misa el dia jueves 17 a las 20 hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto.