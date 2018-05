Triunfazo de Patagonia en Mayores

16/05/2018 -

Patagonia celebró anoche una importante victoria en la categoría Mayores, al vencer a Olímpico por 80 a 73, en el Vicente Rosales, en partido de la duodécima fecha del Torneo Apertura que organiza la Capitalina.

El equipo de Víctor Lobo sacó adelante un partido durísimo, con mucha actitud en la defensa y la actuación desequilibrante de Rossi.

Esta noche jugarán: Huracán vs. Juventud, en Infantiles y Juveniles; Belgrano Verde vs. Red Star, en Cadetes y Mayores; Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores; Lawn Tennis vs. Normal Banda, en Infantiles.