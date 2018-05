Ricardo Alfonsín destacó la convocatoria realizada por el presidente Macri

Fotos POSICIÓN. El ex diputado Alfonsín alentó el acuerdo nacional.

16/05/2018 -

El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR-Cambiemos) celebró el llamado del Ejecutivo a un ‘gran acuerdo nacional’ con la oposición, pero advirtió que la iniciativa "no debe limitarse" a la reducción del déficit fiscal, sino incluir también "los problemas estructurales que nos impiden abandonar la condición de país no desarrollado".

"Convocatorias como éstas colocan a la política a la altura de las circunstancias y nos permitirán afrontar con más chances el desafío del desarrollo", dijo Alfonsín sobre el llamado de la Casa Rosada a buscar acuerdos para lograr "acelerar la reducción del déficit" fiscal.

El dirigente radical reconoció como positiva la iniciativa anunciada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego ratificada por el propio Presidente, pero planteó la necesidad de incluir en la convocatoria al "capital y el trabajo, y no debería limitarse a la cuestión fiscal".