Piden el cambio de calificativa para el joven que atropelló y causó la muerte de "Bauti

Fotos DECISIÓN. El tribunal de la Cámara de Apelaciones deberá resolver si hace lugar o si rechaza el planteo de la defensa de Bustos.

16/05/2018 -

El tribunal de la Cámara de Apelaciones difirió su resolución que definirá el futuro inmediato de Ignacio Emanuel Bustos, el joven que atropelló y provocó la muerte de Bautista Agüero, hace casi seis meses. La defensa planteó el cambio de calificativa buscando la excarcelación del acusado, mientras que la Fiscalía y la querella insistieron en sostener la prisión preventiva. Familiares y amigos presenciaron la audiencia.

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL en su edición de ayer, en el Palacio de Tribunales se desarrolló la audiencia por los planteos de la defensa de Bustos, quien tenía 20 años al momento del accidente.

El siniestro se produjo el pasado 25 de noviembre en horas de la madrugada, Bautista (17) regresaba con dos amigos de una finca por calle Independencia, y a la altura del ingreso al barrio Virgen de Guadalupe, fue embestido desde atrás por un automóvil que Bustos conducía a alta velocidad, en malas condiciones de conservación y alcoholizado.

"Bauti", como lo llamaban sus amigos y seres queridos, falleció tras agonizar dos días en el Hospital Regional. Casi un mes después del accidente, el juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Paradelo, dictó la prisión preventiva requerida por el fiscal, Dr. Ramón Rubén Alfonzo, por el supuesto delito de "homicidio simple con dolo eventual".

La defensa del conductor del vehículo, que viajaba con otros dos amigos al momento del accidente, representada por el Dr. José López, apeló la resolución y requirió el cambio de calificativa por el de "homicidio culposo", delito que es excarcelable, por lo que el fin del planteo era que su cliente pueda recuperar su libertad.

Oposición

El fiscal Alfonzo y el abogado querellante, Dr. Diego Lindow, se opusieron a lo planteado por el Dr. López, argumentando que no era la instancia para requerir el cambio de calificativa, además de sostener que había elementos suficientes para que el hecho sea encuadrado en un "homicidio simple con dolo eventual", al menos de forma provisoria.

Grave

El representante del Ministerio Público Fiscal, expuso ante el tribunal -integrado por los Dres. Sandra Generoso, Raúl Romero y Carlos Olivera- que según las pericias, el Chevrolet Corsa conducido por Bustos circulaba a 120 kilómetros por hora, en un sector en el que la máxima velocidad permitida es 40 kilómetros por hora; el estado de conservación no era el óptimo, de hecho no tenía la verificación técnica obligatoria y como tercer punto, al conductor se le realizó el dosaje dos horas después del accidente, arrojando un resultado de 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es de 0,50. Basándose en estos elementos, la Fiscalía considera que no fue un accidente convencional.

Acompañamiento

La audiencia se extendió casi dos horas. En la sala la familia y los amigos de Bautista escucharon los argumentos vertidos y ahora aguardan la decisión del tribunal que difirió su fallo hasta la próxima semana, con la esperanza de que los jueces rechacen el pedido de la defensa de Bustos.

La investigación lleva ya seis meses y el Dr. Alfonzo estaría próximo a dar por concluida la instrucción y presentaría la requisitoria de elevación a juicio.